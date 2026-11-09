English
/ BẤT ĐỘNG SẢN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương hoàn thành GPMB dự án KĐT Bắc Thăng Long

Thứ Hai, 21:06, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng KĐT Bắc Thăng Long Urban City của liên danh Sunshine Group trước Tết Nguyên đán 2027, đồng thời bảo đảm hạ tầng tái định cư đồng bộ, bảo đảm chất lượng cho người dân.

Chiều 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa và chủ trì buổi làm việc về tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Với quy mô khoảng 465 ha, tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người, Bắc Thăng Long Urban City là một trong những khu đô thị quy mô lớn đang được Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao về tiến độ triển khai. Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư gồm Handico, Sunshine Group, Big Gain, Thái Nam Land và Potamos thực hiện.

ha noi chi dao khan truong hoan thanh gpmb du an kDt bac thang long hinh anh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành GPMB dự án KĐT Bắc Thăng Long trước Tết Nguyên đán 2027

Khẩn trương hoàn thành GPMB toàn dự án trước Tết Nguyên đán 2027

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân.

Trên cơ sở này, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo địa phương và liên danh nhà đầu tư tập trung cao độ đẩy nhanh GPMB, phải hoàn thành dứt điểm trước Tết Nguyên đán 2027, không kéo dài đến tháng 3/2027.

ha noi chi dao khan truong hoan thanh gpmb du an kDt bac thang long hinh anh 2
Lãnh đạo địa phương và liên danh nhà đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Đặc biệt, liên danh nhà đầu tư cần ưu tiên xây dựng ngay hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm đúng quy hoạch, đồng bộ và chất lượng, để người dân có thể sớm nhận đất tái định cư, xây dựng nhà cửa trước Tết. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các hạng mục còn lại, dự án cần bám sát các mốc tiến độ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, bảo đảm triển khai khẩn trương, đúng kế hoạch.

Khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng hướng tới kiến tạo một “Hà Nội mới” văn minh và giàu bản sắc phía Bắc Thủ đô

Trước đó, ngày 2/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định giao đất đợt 1 cho liên danh nhà đầu tư triển khai dự án, chỉ ít ngày sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30/10/2026.

ha noi chi dao khan truong hoan thanh gpmb du an kDt bac thang long hinh anh 3
Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại: Handico Sunshine New Hanoi) do liên danh Sunshine Group phát triển, hướng tới kiến tạo một “Hà Nội mới” hiện đại, đáng sống, mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa của Thủ đô

Hướng tới kiến tạo một “Hà Nội mới” hiện đại, đáng sống nhưng vẫn gìn giữ bản sắc và chiều sâu văn hóa của Thủ đô, dự án được định hướng phát triển không gian đô thị đồng bộ, lấy chất lượng sống và nhu cầu an cư lâu dài của người dân làm trọng tâm. Theo quy hoạch, hơn 60% diện tích dự án được dành cho cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, kết hợp định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), nhằm tăng cường kết nối và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hình ảnh công viên văn hoá quy mô lớn được xây dựng tại Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City

Điểm nhấn của dự án là hệ thống công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, các tuyến phố lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương, tái hiện nét đặc trưng của không gian phố cổ, phố cũ Hà Nội trong diện mạo đô thị hiện đại.

ha noi chi dao khan truong hoan thanh gpmb du an kDt bac thang long hinh anh 4
Các tuyến phố mang đậm dấu ấn kiến trúc “phố cổ, phố cũ” của vùng lõi Hà Nội kết hợp không gian thương mại, dịch vụ và tiện ích đồng bộ, góp phần tạo sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân

Bên cạnh các khu nhà ở, dự án còn quy hoạch hệ thống trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, dịch vụ và các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế tại chỗ cho người dân.

ha noi chi dao khan truong hoan thanh gpmb du an kDt bac thang long hinh anh 5
Tại dự án, Sunshine Group dự kiến cung cấp dòng căn hộ sinh thái chất lượng cao với mức giá khởi điểm từ 4x triệu đồng/m²

Việc đẩy nhanh GPMB và ưu tiên hoàn thiện các khu tái định cư tại Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng tạo nền tảng để dự án sớm bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, góp phần hiện thực hóa chiến lược tái thiết không gian Thủ đô trong thời gian tới.

CTV Hồng Hạnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sunshine Group – Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước
Sunshine Group – Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Không chỉ phát triển những dự án bất động sản quy mô lớn, Sunshine Group đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tư nhân có đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, qua đó thể hiện trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sunshine Group – Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước

Sunshine Group – Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Không chỉ phát triển những dự án bất động sản quy mô lớn, Sunshine Group đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tư nhân có đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, qua đó thể hiện trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sunshine Group lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 6 tháng năm 2026
Sunshine Group lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 6 tháng năm 2026

VOV.VN - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, MCK: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 5.882 tỷ đồng, cùng tổng tài sản hơn 125.579 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sunshine Group lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 6 tháng năm 2026

Sunshine Group lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 6 tháng năm 2026

VOV.VN - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, MCK: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 5.882 tỷ đồng, cùng tổng tài sản hơn 125.579 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sunshine Group xây trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai
Sunshine Group xây trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai

VOV.VN - Với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, gần bằng Apple Park (Mỹ) và lớn hơn nhiều trung tâm R&D quốc gia của các nước Đông Nam Á cộng lại, Trung tâm Sunshine R&D tại Khu đô thị Đại Phước (Đồng Nai) là tham vọng đầu tư R&D lớn nhất từ khu vực tư nhân Việt Nam từ trước tới nay.

Sunshine Group xây trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai

Sunshine Group xây trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai

VOV.VN - Với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, gần bằng Apple Park (Mỹ) và lớn hơn nhiều trung tâm R&D quốc gia của các nước Đông Nam Á cộng lại, Trung tâm Sunshine R&D tại Khu đô thị Đại Phước (Đồng Nai) là tham vọng đầu tư R&D lớn nhất từ khu vực tư nhân Việt Nam từ trước tới nay.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp