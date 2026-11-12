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Phường Khương Đình, Hà Nội:

Hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, PCCC vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ Năm, 08:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Các cửa hàng, gara ô tô, xưởng sửa chữa ô tô… trên đường Nguyễn Xiển (Khương Đình, Hà Nội) vẫn sáng đèn và hoạt động bất chấp yêu cầu dừng hoạt động và việc “cắt điện, cắt nước” của chính quyền.

Những dãy ki ốt, cửa hàng trên đường Nguyễn Xiển (Khương Đình, Hà Nội) vẫn hoạt động dù đã bị xử lý vi phạm và cắt điện, cắt nước.  

UBND phường Khương Đình đã thực hiện xử lý vi phạm những dãy ki ốt, cửa hàng, bãi trông giữ xe, trật tự xây dựng và không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy khu vực mặt đường Nguyễn Xiển.

Cụ thể, ngày 29/5/2026, UBND phường Khương Đình ban hành Quyết định số 1706 thành lập Tổ công tác kiểm tra các kho, xưởng, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ngày 17 - 18/6/2026, Tổ công tác phường Khương Đình phối hợp với công an, thuế, quản lý thị trường… lập biên bản hiện trạng tại Khu đất ký hiệu 32 (A12) mặt đường Nguyễn Xiển. Hàng loạt cửa hàng, ki ốt không đủ điều hoạt động, vi phạm phòng cháy chữa cháy cơ sở phải đình chỉ hoạt động.

hang loat cong trinh vi pham trat tu xay dung, pccc van ngang nhien hoat dong hinh anh 1

Ngày 31/7/2026, UBND phường Khương Đình tiếp tục có Công văn 2401 tới Công ty Điện lực Hà Đông, Công ty Điện lực Thanh Trì và Công ty cổ phần Viwaco về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với các công trình không đủ điều kiện. “Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy; UBND phường Khương Đình đề nghị… thực hiện ngay việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện” - công văn UBND phường Khương Đình nêu rõ.

Theo đó, các công trình gồm: trạm cân và kho sắt số 415 Nguyễn Xiển, ô tô Thành Nam số 407 Nguyễn Xiển, kho đá Thanh Tùng số 389 Nguyễn Xiển, ô tô Thuận Hà số 399 Nguyễn Xiển, ô tô Bon - C2 Auto… với tổng là 18 cơ sở, cửa hàng bị cắt điện và cắt nước.

hang loat cong trinh vi pham trat tu xay dung, pccc van ngang nhien hoat dong hinh anh 2

Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi tại khu vực này hàng loạt các cửa hàng vẫn sáng đèn hoạt động buôn bán vẫn diễn ra như thường nhật. Biên bản cứ ra, Tổ công tác cứ thực hiện công việc và các cơ sở vi phạm bị đình chỉ vẫn hoạt động?

Bên cạnh những công trình vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất đai, phòng cháy chữa cháy trên đường Nguyễn Xiển (phường Khương Đình, Hà Nội) vẫn tồn tại hoạt động; hàng nghìn m2 đất công đang bị lấn chiếm, bãi trông giữ xe không phép vẫn thu lợi ngày đêm… VOV.VN sẽ tiếp tục đề vấn đề này.

PV/VOV.VN
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