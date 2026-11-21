Hạ tầng giao thông đang trở thành một trong những trọng tâm đầu tư của Nghệ An nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực phát triển kinh tế. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TP Vinh trước đây đang được cải tạo, nâng cấp, từng bước giải quyết những bất cập về giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Kế hoạch số 717/KH-UBND ngày 4/8/2026, Nghệ An dự kiến triển khai 138 dự án chỉnh trang đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò trong giai đoạn 2026–2030, với tổng mức đầu tư khoảng 29.147 tỷ đồng. Trong đó, các công trình giao thông được ưu tiên nhằm cải thiện năng lực lưu thông, hoàn thiện hệ thống đường đô thị và tăng cường kết nối giữa các khu dân cư.

Đáng chú ý, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương đầu tư hai tuyến đường quy hoạch rộng 24m, gồm đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến sông Kẻ Gai và đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 24m. Hai tuyến có tổng chiều dài khoảng 1,79km, mức đầu tư dự kiến 190 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 93 tỷ đồng.

Tuyến đường Trần Nguyên Hãn được quy hoạch mở rộng

Theo định hướng quy hoạch, các tuyến đường mới sẽ bổ sung những hướng kết nối giữa khu dân cư với các trục giao thông hiện hữu, tạo điều kiện tổ chức lại mạng lưới giao thông tại phường Thành Vinh. Việc đầu tư cũng góp phần khắc phục tình trạng một số tuyến đường chưa được kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Cùng với đó, dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường quy hoạch 72m, dài khoảng 2,12km, đang được tập trung thi công. Công trình bao gồm các hạng mục nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nhu cầu lưu thông tại khu vực trung tâm.

Theo thông tin kiểm tra ngày 11/11/2026, các nhà thầu đã triển khai hệ thống mương, cống hộp thoát nước dọc tuyến, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 29%. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tăng cường nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Một dự án đáng chú ý khác là tuyến đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai, thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh trước đây, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị tại phường Thành Vinh. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt liên quan đến phương án di dời, tái định cư. Các cơ quan chức năng đang tập trung tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo.

Không riêng phường Thành Vinh, nhiều dự án giao thông tại các khu vực lân cận cũng ghi nhận tiến triển mới. Điển hình, đường Trần Hưng Đạo kéo dài, đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân, đã hoàn thành 225/255m nền đường và móng cấp phối đá dăm, đạt 88,2%; hệ thống thoát nước đạt khoảng 75% theo kết quả kiểm tra tháng 11/2026.

Trong khi đó, đường Lê Mao kéo dài tại phường Trường Vinh đã được thi công trở lại sau thời gian dài chậm tiến độ. Giai đoạn 2 của dự án có chiều dài gần 400m, nối từ đường hiện hữu đến bờ sông Vinh, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027. Giai đoạn 3, dài khoảng 1,2km từ đường ven sông Vinh đến quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh, đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư, hướng tới triển khai trong năm 2027.

Ngoài ra, các hạng mục nâng cấp đường Cao Xuân Huy, cải tạo tuyến đường ven sông Vinh cùng hệ thống cầu và công trình thoát nước tiếp tục được triển khai. Đây là những công trình góp phần cải thiện điều kiện giao thông, giảm nguy cơ ngập úng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đô thị.

Việc đồng loạt đầu tư các tuyến giao thông cho thấy quyết tâm của Nghệ An trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm. Khi các dự án hoàn thành, khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với những địa bàn lân cận sẽ được cải thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Đối với thị trường bất động sản, sự phát triển của hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng khi người mua cân nhắc lựa chọn nơi an cư. Những dự án có vị trí thuận tiện, nằm gần các trục đường được nâng cấp và sở hữu hệ tiện ích đồng bộ được kỳ vọng gia tăng sức hút khi mạng lưới giao thông từng bước hoàn thiện.

Nằm tại trung tâm phường Thành Vinh, sát giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và Đại lộ Vinh Quang, mới đây, hai tòa chung cư cao cấp Sport Tower và Garden Tower thuộc khu đô thị Eurowindow Sport Garden đã chính thức ra mắt thị trường. Đây là hai tòa chung cư cao cấp đầu tiên tại Nghệ An đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE, sử dụng vật liệu, trang thiết bị cao cấp và thiết kế căn hộ tối ưu công năng, hướng tới không gian sống tiện nghi, tiết kiệm năng lượng.

Sport Tower và Garden Tower thuộc khu đô thị hiện đại, cao cấp đầu tiên tại Nghệ An có đầy đủ tiện ích

Cư dân Sport Tower và Garden Tower còn được thừa hưởng gần 100 tiện ích của Eurowindow Sport Garden khu đô thị hiện đại, cao cấp đầu tiên tại Nghệ An có đầy đủ tiện ích, nổi bật với công viên thể thao quy mô lớn, hệ thống công viên, trường học và bể bơi. Đặc biệt, theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án đã có giấy phép bán hàng, đủ điều kiện ký hợp đồng, mang đến thêm cơ sở để khách hàng yên tâm lựa chọn sản phẩm trong đợt nhận booking sắp tới.

Thông tin chi tiết dự án tại: https://eurowindowsportgarden.vn