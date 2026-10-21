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Sunshine Group:

Nhiều tổ hợp vào cao điểm bàn giao, KĐT đa mục tiêu xúc tiến GPMB

Thứ Tư, 10:56, 21/10/2026
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VOV.VN - Ghi nhận thực tế, loạt dự án quy mô lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group - MCK: KSF) tại Hà Nội, Hưng Yên và TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu bàn giao và đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Khu vực phía Bắc Hà Nội: KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City gấp rút bồi thường, hỗ trợ GPMB

Tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City do Sunshine Group và liên danh nhà đầu tư triển khai đang đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ ngày 8/10. Hài hòa giữa quy hoạch và lợi ích thiết thực của người dân thông qua hệ tiện ích đồng bộ cùng đảm bảo sinh kế tại chỗ, dự án ghi nhận sự đồng thuận cao của cộng đồng trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước.

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Từ ngày 8/10, UBND xã Thiên Lộc và Ban Quản lý Đầu tư - Hạ tầng xã đã liên tiếp tổ chức các đợt chi trả bồi thường đầu tiên tại nhiều thôn, ghi nhận bước tiến cụ thể trong quá trình chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án.

Khu vực Ciputra: Noble Palace Tay Ho sẵn sàng bàn giao kèm sổ đỏ, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences cất nóc 4/5 tòa tháp, NobleX West Lake Ha Noi tăng tốc thi công

Tại Tây Hồ Tây - Ciputra, dự án thấp tầng hạng sang Noble Palace Tay Ho với gần 500 dinh thự và shop villas đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao từ  quý IV/2026. Diện mạo các căn dinh thự, shop villas theo phong cách châu Âu đã lộ diện, cùng với các hạng mục cảnh quan, đường dạo bộ và đèn chiếu sáng tại công viên nội khu được triển khai đồng bộ.

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Các dinh thự và nhà phố Noble Place Tay Ho đã sẵn sàng bàn giao kèm sổ đỏ lâu dài

Ngay cạnh Noble Palace Tay Ho là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - tổ hợp căn hộ hàng hiệu với 5 tòa tháp cao 40 tầng đang tăng tốc thi công, với 4/5 tòa đã cất nóc, tòa còn lại chuẩn bị cất nóc.

Song song với kết cấu, các hạng mục hoàn thiện được triển khai đồng bộ, trong đó xây tường phân chia công năng đạt trung bình 85%; khối đế 5 tòa tháp đã hoàn thành gần 90% hạng mục ốp đá bán quý Lemurian Blue, các chi tiết kiến trúc hình du thuyền trên đỉnh tháp dần lộ diện. Biển hồ nhân tạo rộng 7.200 m², dài gần 500 m cũng gần hoàn thiện, từng bước định hình không gian cảnh quan của dự án.

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Lõi cảnh quan tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đã gần như hoàn thiện các công tác thi công, từng bước định hình không gian sống kết hợp giữa kiến trúc, mặt nước và cảnh quan xanh

Cũng tại Ciputra, Sunshine Group đang triển khai thi công NobleX West Lake Ha Noi. Tính đến tuần 3 tháng 10/2026, sau khi hoàn thành cọc thí nghiệm, tường dẫn, tường vây, công tác thi công cọc đại trà tại cả hai lô CT5 và CT6 đang được tăng tốc để bám sát kế hoạch đề ra.

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NobleX West Lake Ha Noi tiếp giáp đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi

Khu vực Long Biên: Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences tiến sát mốc cất nóc, Noble Palace Long Bien sẵn sàng bàn giao

Tại Long Biên, dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đang được triển khai đồng thời các hạng mục kết cấu và hoàn thiện. Trong đó, phần kết cấu hầm đạt 100%, kết cấu phần thân đạt gần 80% khối lượng, trong khi hạng mục ốp đá cột khối đế đạt gần 70%. Song song đó, công tác xây tường đang được triển khai đồng bộ.

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Sau khi hoàn thiện, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences sẽ là dự án hàng hiệu tiên phong tại Long Biên được định vị theo mô hình Branded Residences 5.0

Ngay gần Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, gần 200 căn dinh thự tại Noble Palace Long Bien đang đẩy mạnh triển khai đồng loạt các hạng mục hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý IV/2026.

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Noble Palace Long Bien bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, kèm sổ đỏ lâu dài

Khu vực Tây Thăng Long: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences tăng tốc bàn giao

Trên trục đại lộ Tây Thăng Long, dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang tăng tốc bàn giao trong tháng 7/2026 kèm sổ đỏ. Nhìn chung dự án đã hoàn thành cất nóc hơn 1.600 căn, song song đẩy nhanh các hạng mục tiện ích như bệnh viện, trường học quốc tế...

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Các căn nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences tiếp tục được hoàn thiện, bàn giao hoàn thiện mặt ngoài kèm sổ đỏ lâu dài

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ  Sunshine Legend City

Dịch chuyển về khu vực “cửa ngõ” phía Đông, Sunshine Group đang tập trung triển khai Sunshine Legend City - đại đô thị sinh thái cao cấp gần 50 ha tại Nghĩa Trụ (Hưng Yên).

Hiện, dự án gần như hoàn thành hạng mục cổng chính và thi công san nền; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giao thông đã hoàn thành 95%; dòng sông di sản chạy dọc dự án hoàn thành gần 80%...Các tòa tháp cao tầng đang đẩy nhanh thi công kết cấu hầm B3-B2; song song hơn 300 căn nhà phố đẩy nhanh phần kết cấu, một số căn đã cất nóc.

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Theo Sunshine Group, Sunshine Legend City đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

TP.HCM: Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, Sunshine Bay Retreat đổi thay từng ngày

Tại TP.HCM, Sunshine Group đang triển khai đồng loạt 3 dự án: Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat.

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Dự án Sunshine Sky City

Trong đó, Sunshine Sky City có tòa S1 đi vào vận hành, các tòa tháp S2-S3-S4 đang triển khai thi công hoàn thiện những khâu cuối cùng tiến tới bàn giao từ quý IV/2026.

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Công trường dự án Noble Crystal Riverside

Gần kề dự án Sunshine Sky City, công trường Noble Crystal Riverside có hai tòa B-C đã bàn giao, hai tòa A và D đang đẩy nhanh tiến độ thi công kết cấu móng và tầng hầm.

Song song 2 dự án ở quận 7 cũ, Sunshine Group cũng đang đẩy nhanh triển khai dự án Sunshine Bay Retreat bên bờ biển Chí Linh, Vũng Tàu, tập trung vào hạng mục hạ tầng kỹ thuật, kết cấu phần ngầm, tạo nền tảng cho các giai đoạn xây dựng tiếp theo.

 

CTV Hồng Hạnh/VOV.VN
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