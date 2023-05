Quảng Ngãi ngăn chặn đầu cơ, giữ đất chờ quy hoạch ở huyện Lý Sơn

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Lý Sơn tiếp nhận hàng chục hồ sơ đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhiều người thường trú ngoài huyện đảo. Trong đó, chủ yếu là đất nông nghiệp với tổng diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông. Qua kiểm tra, giá trị chuyển nhượng của mỗi lô đất nông nghiệp cao gấp hàng chục lần so với giá nhà nước. Đa phần những người này mua đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sản xuất mà vẫn cho chủ cũ tiếp tục sản xuất. Họ mua đất nhằm mục đích đầu tư, chờ tăng giá kiếm lời khi đền bù, giải toả. Nhiều người dân Lý Sơn chỉ thấy lợi trước mắt do thấy giá đất bán cao gấp nhiều lần so với mức giá đền bù khi Nhà nước thu hồi đất. Hệ luỵ về sau, người dân sẽ không còn đất để sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống an sinh, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai…

Đa số các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Lý Sơn gần đây là đất nông nghiệp

Trước thực trạng này, UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ những quy định của pháp luật về đất đai đối với khu vực ven biển để quản lý có hiệu quả, bảo đảm công bằng xã hội. Các đơn vị tăng cường kiểm tra tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trái phép, có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi giữ đất chờ quy hoạch nhằm kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, làm cho tình hình quản lý đất đai diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Lý Sơn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn

“Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 168 phê duyệt, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, trong đó, bao gồm toàn bộ huyện đảo Lý Sơn. UBND tỉnh trong thời gian qua đã triển khai lập các quy hoạch phân khu 1/2000, trong đó có Quy hoạch phân khu 1/2000 huyện Lý Sơn. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn quản lý nguyên trạng toàn bộ hiện trạng đất đai đến khi quy hoạch 1/2000 được công bố”, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo./.