Sống lý tưởng như người Nhật giữa lòng Hà Nội

Lối sống tạo nên dấu ấn Nhật Bản

Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế hàng đầu châu Á và cũng luôn nằm trong top những quốc gia đáng sống nhất thế giới. Không chỉ là nơi có các chỉ số phát triển tốt hàng đầu, Nhật Bản còn nổi tiếng là “đất nước siêu sạch” với không khí trong lành, đường sá sạch đẹp. Tại quốc gia này, thông điệp bảo vệ môi trường tràn ngập trên nhiều dãy phố và được đưa vào trong chương trình giảng dạy ngay từ lớp 1 để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp người dân về tình yêu và trách nhiệm đối với môi trường. Cùng với đó, người dân Nhật Bản thường xuyên đi bộ và sử dụng các phương tiện công cộng không khí thải, duy trì môi trường sống xanh để giữ gìn sức khỏe mỗi ngày.

Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế hàng đầu Châu Á nhưng luôn đi kèm với môi trường sống trong lành, sạch đẹp nhất thế giới.( Ảnh minh hoạ)

Tạp chí CEOWORLD (Mỹ) đánh giá, chất lượng hệ thống y tế của Nhật xếp hạng thứ 3 trong tổng số 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nước này cũng là quốc gia có tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch thấp nhất thế giới. Ngoài ra, Nhật Bản cũng được biết đến là một trong những nền giáo dục tiên tiến bậc nhất. Điều đặc biệt trong cách giáo dục của người Nhật chính là xây dựng tính tự lập cho trẻ em từ rất sớm.

Tại Việt Nam, lối sống của người Nhật cũng được nhiều gia đình đón nhận, học tập. Nghệ thuật bài trí, lối sống tối giản, gần gũi với thiên nhiên... không còn xa lạ mà hiện hữu trong rất nhiều không gian sống của người Việt. Nắm bắt nhu cầu này, một số chủ đầu tư đã đưa “chất Nhật” vào các dự án bất động sản để đem đến một không gian đáng sống lành mạnh, an nhiên. Trong đó, Vinhomes được đánh giá tiên phong khi kết hợp với Tập đoàn Samty Corporation (gần 40 năm kinh nghiệm quy hoạch và phát triển đô thị hàng đầu tại Nhật Bản) kiến tạo nên phân khu The Sakura đậm chất Nhật tại Vinhomes Smart City, Hà Nội.

Sống như người Nhật và những “đặc sản” chỉ có tại SA5 - The Sakura

Nằm trong phân khu The Sakura, tòa căn hộ SA5 kế thừa những giá trị tinh hoa từ môi trường sống của xứ Phù Tang. Đây là tòa duy nhất sở hữu “vườn Nhật trên mây”, nơi cư dân có thể đắm mình trong những thanh âm nguyên bản của thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chất Nhật an nhiên, thư thái còn được tái hiện tại vườn Nhật nội khu, được thiết kế tinh tế với hồ Nikko, cầu Nhật Hoa, đường dạo tơ tằm Kimono, hồ bơi bốn mùa... Trong đó, đặc sắc nhất là cầu đi bộ Hinoki kết nối nhanh The Sakura và công viên trung tâm Central Park, có tầm nhìn bao trọn Vinhomes Smart City. Sự kết hợp của bộ đôi vườn Nhật nội khu và “vườn Nhật trên mây” đã khắc họa rõ nét, trọn vẹn chất Nhật “vị thiên nhiên” – “đặc sản” của SA5 - The Sakura.

SA5 - The Sakura phác họa chất Nhật một cách trọn vẹn từ bộ đôi vườn Nhật nội khu và vườn Nhật trên mây.

Đặc biệt, lối sống xanh tại SA5 – The Sakura không dừng lại ở cách bài trí, thiết kế cảnh quan mà còn được xây dựng một cách toàn diện, bền vững. Tại các đại đô thị Vinhomes nói chung và tòa SA5 nói riêng, cư dân sẽ có cơ hội sử dụng những phương tiện hiện đại và thân thiện với môi trường như xe buýt điện VinBus nội khu và hệ thống taxi điện GSM. Thêm vào đó, các tuyến metro huyết mạch 5, 6, 7 được hình thành trong tương lai sẽ giúp cư dân nắm bắt xu hướng di chuyển xanh nhanh chóng và dễ dàng kết nối với các khu vực xung quanh.

Thấu hiểu giá trị của giáo dục giúp Nhật Bản ghi dấu trên thế giới bằng những kỳ tích đáng nể, bao quanh SA5 – The Sakura là 3 điểm trường Vinschool. Vì lẽ đó, SA5 – The Sakura được xem là “tâm điểm giáo dục” của toàn khu đô thị Vinhomes Smart City. Cư dân SA5 có thể đưa đón con đi học dễ dàng mỗi ngày hoặc khuyến khích con đi bộ tới trường.

SA5 - The Sakura sở hữu vị thế tâm điểm “đất học” của khu đô thị Vinhomes Smart City với 3 điểm trường Vinschool bao quanh.

Ngoài ra, bệnh viện Vinmec với quy mô 2,8ha, 9 tầng nổi, 350 giường bệnh được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất phía Tây sắp hoàn thiện. Khi Vinmec đi vào hoạt động, cư dân sẽ được hưởng đặc quyền chăm sóc sức khỏe toàn diện tốt nhất tại Vinhomes Smart City nói chung và SA5 – The Sakura nói riêng.

Sở hữu một không gian sống xanh, đậm dấu ấn xứ sở hoa anh đào cùng những đặc quyền về giáo dục, y tế, SA5 – The Sakura sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những cư dân yêu thích phong cách sống “chuẩn Nhật”, môi trường sống “vị thiên nhiên” đáng mơ ước./.