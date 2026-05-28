Sức hút kiến trúc Tân cổ điển tại Eurowindow Central Avenue

Các sản phẩm biệt thự, shophouse được thiết kế tinh tế, đồng bộ, kiến tạo không gian sống giàu thẩm mỹ, là tài sản có giá trị bền vững ngay tại khu vực trung tâm phát triển sôi động bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Trên thế giới, phong cách kiến trúc Tân cổ điển hiện diện trong nhiều công trình biểu tượng, ở các đô thị lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, phong cách kiến trúc Tân cổ điển ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế công trình biệt thự, nhà phố và khu đô thị cao cấp. Sức hút của kiến trúc Tân cổ điển không đến từ sự phô trương cầu kỳ, mà bởi vẻ đẹp của tỷ lệ hài hòa, đường nét thanh lịch, bố cục cân xứng và những chi tiết trang trí được tiết chế vừa đủ để tạo nên cảm giác bề thế, trang nhã.

Với nhóm khách hàng thành đạt, một ngôi nhà không chỉ là tài sản vật chất mà còn là sự phản chiếu phong cách sống. Bởi vậy, những không gian mang ngôn ngữ Tân cổ điển thường có sức hấp dẫn riêng: nổi bật về diện mạo, tinh tế trong từng đường nét và bền vững về giá trị thẩm mỹ.

Lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc châu Âu, Eurowindow Central Avenue được phát triển theo định vị khu đô thị xanh, thượng lư, nơi mỗi căn biệt thự, shophouse không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn thể hiện gu thẩm mỹ, vị thế của gia chủ.

Eurowindow Central Avenue tái hiện phong cách kiến trúc Tân cổ điển giữa trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An

Tại Eurowindow Central Avenue, phong cách Tân cổ điển được thể hiện nhất quán trong từng tuyến phố, từng mặt đứng công trình. Hệ phào chỉ tinh xảo, mái thanh thoát, cửa sổ lớn, ban công mềm mại và gam màu trang nhã tạo nên diện mạo bề thế cho toàn khu đô thị. Điểm đáng chú ý tạo nên sức hút đặc biệt của Eurowindow Central Avenue không chỉ nằm ở các chi tiết trang trí riêng lẻ, mà ở cách chủ đầu tư tổ chức tổng thể kiến trúc theo nhịp điệu đồng bộ. Các dãy biệt thự, shophouse được thiết kế với tỷ lệ cân đối, mặt tiền rộng thoáng, đường nét hài hòa, góp phần hình thành một không gian sống có bản sắc giữa lòng trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án khác biệt so với những khu dân cư phát triển rời rạc, thiếu tính nhận diện về kiến trúc.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, kiến trúc tại Eurowindow Central Avenue còn được tính toán để phục vụ đời sống hằng ngày của cư dân. Các căn biệt thự, shophouse được nghiên cứu theo hướng tối ưu ánh sáng tự nhiên, tăng cường lưu thông gió và kết nối mở với cảnh quan bên ngoài.

Hệ cửa sổ lớn giúp không gian bên trong luôn sáng thoáng; ban công mở rộng tầm nhìn; khoảng lùi hợp lý tạo sự riêng tư cần thiết; trong khi bố cục mặt bằng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Nhờ đó, mỗi căn nhà không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang lại cảm giác thư thái, tiện nghi trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, không gian kiến trúc của dự án cũng được đặt trong tổng thể quy hoạch xanh, hài hòa với cảnh quan và công viên nội khu. Sự kết hợp giữa những đường nét Tân cổ điển bề thế và mảng xanh khoáng đạt giúp cư dân tận hưởng môi trường sống cân bằng, vừa sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Dòng biệt thự đơn lập và song lập tại Eurowindow Central Avenue được thiết kế cao 3 tầng, sở hữu mặt tiền rộng từ 10 - 14m. Đây là lợi thế giúp mỗi căn biệt thự có diện mạo bề thế, tầm nhìn thoáng. Không gian bên trong biệt thự được bố trí tối ưu công năng, phù hợp với nhu cầu sống của các gia đình hiện đại. Tầng 1 gồm phòng khách liên thông bếp – phòng ăn, gara ô tô và vệ sinh chung. Các tầng trên được sắp xếp với hệ phòng ngủ khép kín, ban công đón sáng, phòng thờ, khu giặt, sân phơi và không gian phụ trợ.

Đáng chú ý, khu sân phơi được trang bị mái kính cảm biến thời tiết, giúp đón ánh sáng tự nhiên, tăng khả năng thông gió và tự động đóng lại khi trời mưa. Chi tiết này cho thấy sự kết hợp giữa thẩm mỹ kiến trúc và tiện ích sử dụng, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi cho cư dân.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm shophouse Eurowindow Central Avenue thiết kế vuông vức, mặt tiền rộng từ 6 - 8m, trong đó chủ yếu là các căn có mặt tiền từ 7m đến hơn 8m. Dự án phát triển loại hình shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng, phù hợp với nhu cầu vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê.

Tầng 1 được thiết kế thuận tiện cho hoạt động thương mại, trong khi các tầng trên bố trí không gian sinh hoạt gia đình với phòng khách, bếp – phòng ăn, phòng ngủ, phòng đa năng, phòng thờ, khu giặt và sân chơi.

Với kiến trúc Tân cổ điển đồng bộ, mặt tiền lớn và diện mạo sang trọng, shophouse Eurowindow Central Avenue tạo ấn tượng mạnh với khách hàng, phù hợp phát triển cửa hàng, văn phòng, showroom, dịch vụ hoặc khai thác cho thuê. Trong bối cảnh những sản phẩm bất động sản có mặt tiền đẹp, công năng linh hoạt và vị trí trung tâm luôn được giới đầu tư quan tâm, shophouse tại Eurowindow Central Avenue có thêm lợi thế cạnh tranh nhờ kiến trúc nổi bật và khả năng khai thác đa dạng.

Không chỉ sở hữu giá trị kiến trúc và công năng sử dụng, Eurowindow Central Avenue còn tung ra nhiều chính sách hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền khi sở hữu sản phẩm. Theo đó, khách hàng được nhận 3 năm phí quản lý, hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Đặc biệt, tổng chiết khấu lên tới 14% dành cho khách hàng thanh toán sớm.

Chính sách này mang lại nhiều lợi thế cho cả nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thực và các nhà đầu tư mua tích lũy tài sản hoặc khai thác kinh doanh. Với số lượng giới hạn các căn biệt thự, shophouse, các khách hàng tiên phong có đặc quyền chọn căn có vị trí đẹp.

Theo các chuyên gia, Eurowindow Central Avenue không chỉ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An mà còn định hình chuẩn sống mới cho người dân địa phương.