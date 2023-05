Thị trường BĐS tăng nhiệt, khách hàng ngóng dự án “hot” tại TP.HCM

Phân khúc căn hộ cao cấp chiếm thế áp đảo

Theo báo cáo thị trường quý I/2023 của Batdongsan.com, sự quan tâm của khách hàng tại TP.HCM với từ khóa “căn hộ” tiếp tục gia tăng, thậm chí còn cao hơn từ khóa "nhà ở xã hội". Điều này chứng minh nhu cầu lớn của khách hàng với các dự án chung cư, trong đó một phần đến từ nhu cầu tìm thuê căn hộ. Chỉ trong 3 tháng, giá thuê căn hộ dịch vụ hạng A tại TP.HCM đã tăng mạnh gần 14% lên khoảng 800.000 đồng/m2/tháng. Trong khi đó, phân khúc hạng B vẫn giữ ở mốc khả quan 25,3 USD/m2/tháng (gần 590.000 đồng/m2/tháng). Tỷ lệ hấp thụ với cả hai phân khúc đều tăng đáng kể ở mức 4-6%

Tổng thể, báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, trong quý I vừa qua sản phẩm căn hộ tiếp tục chiếm áp đảo về tổng thanh khoản khi chiếm 72% lượng giao dịch toàn thị trường.

Căn hộ nội thành là phân khúc sở hữu giá trị thực nên luôn có lượng lớn khách hàng theo dõi, sẵn sàng xuống tiền khi tìm được sản phẩm ưng ý.

Lý giải sự ấm lên của thị trường căn hộ, ông Nguyễn Hoài Thương, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại TP. Thủ Đức cho rằng, điểm chung của người mua hiện nay là quan tâm đến các dự án chất lượng cao, được xây dựng bởi chủ đầu tư uy tín, sở hữu hệ tiện ích phong phú. Đây là các sản phẩm có tiềm năng tăng giá cao, an toàn và có thể khai thác cho thuê nhanh chóng.

Đón đầu nhu cầu thực tế, một số chủ đầu tư lớn cũng nhanh nhạy tung ra các sản phẩm mới có vị trí đẹp, phong cách thiết kế ấn tượng để thu hút khách hàng. Nhờ ưu thế “hiếm có khó tìm”, các sản phẩm trên không chỉ mang tới chất lượng sống vượt trội, mà còn là chỗ dựa để nhà đầu tư yên tâm về khả năng sinh lời dài hạn. Nổi bật trong số này là Glory Heights - dự án căn hộ cao cấp tiếp theo tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Chờ đón những đột phá mới từ Glory Heights

Dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, Glory Heights được đặt tại tâm điểm phồn hoa Vinhomes Grand Park với những giá trị sống vượt trội. Đặc biệt, nơi đây được ví như The Landmark của Vinhomes Central Park với những đặc quyền thuộc diện “hàng hiếm”.

Các đặc quyền tại Glory Heights đều thuộc diện hàng hiếm, gần như chỉ có thể so sánh với siêu phẩm The Landmark của Vinhomes Central Park.

Nếu như tại The Landmark, cư dân được trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng kế cận công viên, quảng trường, hệ tiện ích cao cấp, bến thuyền đẳng cấp bên sông.…thì Glory Heights nằm ngay trên trục đại lộ mua sắm Rodeo, kề cận TTTM Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, quảng trường Ánh Sáng 36ha. Đặc biệt, những gia chủ tại Glory Heights còn được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu lần đầu xuất hiện tại Vinhomes Grand Park như bể jacuzzi đẳng cấp, phòng sauna, khu vực karaoke gia đình....

Cư dân Glory Heights cũng được tận hưởng tầm view hiếm có, đan xen giữa những mảng màu rực rỡ của đô thị hiện đại và cảnh quan thiên nhiên phóng khoáng của sông Tắc và sông Đồng Nai. Toàn bộ các tòa nhà của Glory Heights được lắp đặt hệ thống đèn LED tiên tiến, bao gồm đèn LED Linear và LED Flood light trên phần mái, LED Flood light trên thân toà cùng dàn LED down light trong sảnh…

Glory Heights sở hữu nhiều tiện ích lần đầu xuất hiện tại Vinhomes Grand Park như Công viên khủng long, hồ bơi phong cách Malibu,….

Với những ưu điểm vượt trội, Glory Heights khiến nhà đầu tư liên tưởng tới “cơn địa chấn” mang tên The Landmark năm 2015 với kỷ lục các giỏ hàng liên tục được bán hết trong thời gian ngắn. Thời điểm đó, việc sở hữu được căn hộ tại The Landmark ngay trong giai đoạn đầu mở bán là “chiến tích” thành công bậc nhất với nhiều người. Đến nay, giá căn hộ The Landmark đã tăng gấp nhiều lần, cùng với tỷ lệ cho thuê luôn đạt mức cao.

Ra đời đúng thời điểm thị trường đang tăng nhiệt trở lại cùng kỳ vọng trở thành “kinh đô ánh sáng” của TP. Thủ Đức, Glory Heights hứa hẹn tiếp nối “đàn anh” đưa kỳ tích lặp lại, mang lại lợi nhuận khủng cho các nhà đầu tư./.