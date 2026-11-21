Chuyển đổi số cần đi xa hơn việc số hóa thông tin

Ngày 18/11, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 (AI360) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “AI trong thực tiễn: Ứng dụng - Hiệu quả - Thị trường”. Do VINASA tổ chức, sự kiện đặt trọng tâm vào năng suất, chất lượng vận hành và kết quả kinh doanh.

Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 (AI360)

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh yêu cầu đưa AI vào công việc một cách có trách nhiệm. Theo ông, ứng dụng công nghệ cần đi cùng đổi mới quy trình, chuẩn bị dữ liệu và nâng cao kỹ năng người lao động.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa đặt thước đo giá trị AI vào năng suất thực tế. Việc sở hữu công cụ thông minh chưa đủ để khẳng định hiệu quả chuyển đổi.

Đối với bất động sản, khoảng cách giữa số hóa và chuyển đổi thực chất càng dễ nhận thấy. Tin rao bán, thông tin quy hoạch, dữ liệu giá, đặc điểm sản phẩm và nhu cầu khách hàng đã được đưa lên nhiều nền tảng. Nguồn dữ liệu phân tán, khác biệt về thời điểm cập nhật khiến việc đối chiếu khó khăn. Giá chào bán cũng chưa thể coi là giá giao dịch thành công; lượng quan tâm trực tuyến chưa đồng nghĩa với thanh khoản.

Vì vậy, AI có ý nghĩa khi được đặt trên nền dữ liệu có thể phân loại, đối chiếu và truy xuất nguồn gốc. Công nghệ xử lý nhiều biến số, đối chiếu các nhóm tài sản, nhưng kết quả vẫn cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Minh chứng cho hướng đi này là Meey Value - nền tảng khai thác dữ liệu thị trường kết hợp AI của Meey Group được giới thiệu tại diễn đàn. Thay vì thay thế hoàn toàn hoạt động thẩm định giá độc lập, các kết quả ước tính mang tính tham khảo từ công cụ này đóng vai trò như một lớp dữ liệu kiểm chứng hữu ích và cung cấp cơ sở thực tiễn để doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình nghiên cứu sản phẩm và thị trường.

AI tham gia vào chuỗi quyết định kinh doanh như thế nào?

Từ câu chuyện dữ liệu, phiên chuyên đề “AI trong doanh nghiệp: Năng suất, tăng trưởng và cơ hội thị trường” đưa thảo luận tới khâu quyết định. Trong tham luận “Dữ liệu và AI trong kinh doanh bất động sản: Từ thông tin thị trường đến quyết định kinh doanh”, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Dự án thuộc Meey Group, đặt ra tình huống hai doanh nghiệp tiếp cận cùng thông tin về một thị trường nhưng đạt kết quả trái ngược: một bên tiêu thụ đúng kế hoạch, bên còn lại đối mặt hàng tồn kho và áp lực dòng tiền.

Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày tham luận tại Diễn đàn AI360

Sự khác biệt nằm ở cách biến dữ liệu thành lựa chọn phù hợp với nhu cầu, cạnh tranh và nguồn lực. AI có thể kết nối nghiên cứu thị trường với tổ chức kinh doanh, thay vì chỉ tạo thêm báo cáo.

Khi doanh nghiệp cân nhắc địa bàn mở rộng, hệ thống phân tích có thể tổng hợp nguồn cung, nhu cầu, tốc độ hấp thụ, biến động giá cùng thông tin hạ tầng và quy hoạch để đối chiếu các khu vực. Kết quả không nhất thiết là một bảng xếp hạng tuyệt đối; khu vực có nhu cầu cao nhưng cạnh tranh gay gắt có thể kém phù hợp hơn địa bàn có sức cầu vừa phải và nguồn cung ít hơn.

Sau lựa chọn địa bàn là câu hỏi thị trường cần loại sản phẩm nào. Dữ liệu về diện tích, mức giá, khả năng chi trả và tốc độ tiêu thụ của sản phẩm tương đồng có thể được phân nhóm để so sánh phương án căn hộ nhỏ, căn hộ gia đình hoặc cơ cấu hỗn hợp. AI hỗ trợ so sánh doanh thu, chi phí và rủi ro của mỗi lựa chọn.

Chính sách giá tiếp tục là một phép thử. Từ mặt bằng thị trường, chi phí phát triển và mục tiêu dòng tiền, mô hình phân tích có thể xây dựng kịch bản giá cạnh tranh để đẩy nhanh tiêu thụ, giá cao hơn để ưu tiên lợi nhuận hoặc giá điều chỉnh theo giai đoạn. Doanh nghiệp phải đối chiếu tác động dự kiến tới tốc độ bán, tồn kho và dòng tiền, thay vì mặc nhiên chọn mức giá cao nhất.

Tuy nhiên, mọi phương án vẫn là giả định cho đến khi được kiểm nghiệm. Dữ liệu về lượt tiếp cận, tư vấn, tỷ lệ chuyển đổi, giao dịch và phản hồi của khách hàng cần được đưa trở lại quá trình phân tích. Nếu sản phẩm nhận được nhiều quan tâm nhưng giao dịch thấp, doanh nghiệp phải xem xét lại mức giá, đặc điểm sản phẩm hoặc cách phân phối. Kết quả thực tế giúp điều chỉnh cả kế hoạch kinh doanh lẫn mô hình dự báo.

Từ cách tiếp cận của ông Dũng, đánh giá AI vì thế cần dựa vào thời gian nghiên cứu thị trường, sai lệch dự báo, năng suất tư vấn, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả dòng tiền. Việc đánh giá cần tính đến ảnh hưởng của thị trường, tránh quy mọi cải thiện cho AI.

Thông điệp kết luận trong tài liệu tham luận của ông Dũng nhấn mạnh: “AI là công cụ mở rộng năng lực của con người, chứ không phải là nơi chúng ta chuyển giao toàn bộ tư duy và trách nhiệm ra quyết định”. Thuật toán hỗ trợ phát hiện xu hướng và so sánh phương án; người quản trị vẫn phải cân nhắc mục tiêu, bối cảnh, nguồn lực và trách nhiệm thực thi.

Từ diễn đàn AI360 2026, chuyển đổi số bất động sản có thể được nhìn nhận như sự thay đổi cách vận hành trên nền dữ liệu: thông tin được chuẩn hóa, phương án được so sánh, hiệu quả được đo lường và phản hồi tiếp tục cải thiện hệ thống. Cách tiếp cận này cũng làm rõ ý nghĩa của việc phát triển hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản: tạo nền tảng dữ liệu và công cụ để các chủ thể thị trường ra quyết định có căn cứ, trong khi hiệu quả cuối cùng vẫn phải được kiểm chứng qua thực tiễn.