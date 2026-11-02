Tuyệt tác nghệ thuật đương đại giữa Hồ Núi Cốc, thêm điểm đến mới tại Thái Nguyên

“Bông hoa trà” mới nở giữa lòng hồ: Đảo nghệ thuật lần đầu xuất hiện

Nhìn từ trên cao, giữa mặt nước mênh mông của Hồ Núi Cốc, Đảo Hoa Trà hiện lên như một bông hoa xanh đang bung nở. Những ngọn đồi uốn lượn, các đường dạo trắng mềm mại và từng lớp cỏ nối tiếp nhau tạo nên hình khối độc đáo, nổi bật trên nền núi rừng trùng điệp.

Toàn cảnh “bông hoa trà” kích thước 15.000 m² từ trên cao

Cảnh quan ấy là một công trình được kiến tạo bởi bàn tay con người. Không mang hình dáng của những khu vườn hay quảng trường thông thường, hòn đảo rộng 1,5 ha được hình thành từ bốn ngọn đồi mang hình dáng của nụ trà, bông hoa trà, búp trà và lá trà. Mỗi địa hình đại diện cho một hình thái phát triển, cùng kể câu chuyện về sức sống, sự sinh trưởng và vẻ đẹp của loài cây đã trở thành biểu tượng vùng đất Thái Nguyên.

Lấy cảm hứng từ những đồi chè đặc trưng của vùng trung du, bề mặt đảo được phủ cỏ và tạo hình thành các tầng địa hình giật cấp. Những đường cong nối tiếp vừa gợi nhắc ruộng chè trên sườn núi, vừa tạo hiệu ứng thị giác khiến công trình trở nên cao lớn, giàu chiều sâu khi quan sát từ mặt hồ.

Đảo Hoa Trà hòa quyện với cảnh quan đỉnh cao của Hồ Núi Cốc

Giờ đây, trà không chỉ là sản vật để thưởng thức. Trà trở thành nguồn cảm hứng kiến trúc, một biểu tượng văn hóa có thể ngắm nhìn, bước qua và cảm nhận bằng nhiều giác quan.

Điểm check-in mới tại Thái Nguyên, nơi mỗi bước chân mở ra một góc nhìn

Sức hấp dẫn của Đảo Hoa Trà không dừng lại ở vẻ đẹp nhìn từ trên cao. Những tuyến đường chạy và lối dạo nối quanh bốn ngọn đồi mở ra hành trình khám phá ở nhiều cao độ, nơi du khách có thể cảm nhận sự thay đổi của cảnh sắc qua từng bước chân.

Đường dạo bộ uốn lượn theo đường nét những cánh hoa, tạo nên những lối đi mềm mại quanh đảo

Có những góc nhìn thu trọn hình khối mềm mại của các triền cỏ. Có nơi mặt hồ mở rộng đến tận chân núi, tạo nên phông nền tự nhiên cho những bức ảnh. Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể bắt gặp các đường xoắn ốc giao nhau như nét vẽ trên một tấm thảm xanh khổng lồ.

Không gian mở còn dành chỗ cho những hoạt động thư giãn như đi bộ, thiền và yoga ngoài trời. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng một vòng chạy giữa không khí trong lành; buổi chiều là khoảng thời gian thong thả dạo bước, tìm một vị trí đẹp để ngắm ánh hoàng hôn chuyển màu trên mặt nước.

Hoàng hôn tuyệt đẹp trên Đảo Hoa Trà

Sự xuất hiện của điểm đến này cũng bổ sung sức hấp dẫn cho Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, dự án gồm 108 dinh thự đơn lập trong quần thể Flamingo Islands Ho Nui Coc. Từ các không gian nghỉ dưỡng hướng hồ đến những hành trình khám phá ngoài trời, cảnh quan không còn chỉ là yếu tố để ngắm nhìn mà dần trở thành một phần của đời sống thường ngày.

Đảo Hoa Trà nhìn từ dinh thự ven hồ tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

Từ nghệ thuật trong rừng đến tác phẩm giữa lòng hồ

Năm 2015, Flamingo bắt đầu hành trình đưa nghệ thuật ra khỏi không gian trưng bày truyền thống với Art In The Forest (AIF) tại Flamingo Đại Lải Resort. Những tác phẩm điêu khắc kích thước lớn được đặt giữa rừng thông, tạo nên cuộc đối thoại giữa nghệ thuật, con người và thiên nhiên.

Năm 2020, hành trình ấy tiếp tục phát triển với sự ra đời của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM). Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, tinh thần sáng tạo ấy được phát triển theo một cách tiếp cận mới: thay vì đặt một tác phẩm vào khu đất trống, Flamingo kiến tạo chính cảnh quan thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.

Tác phẩm nghệ thuật cảnh quan độc đáo giữa Hồ Núi Cốc

Với quy mô 15.000 m², Đảo Hoa Trà là một công trình land art – nghệ thuật cảnh quan quy mô lớn, nơi địa hình, thảm thực vật, kiến trúc và mặt nước cùng tham gia tạo nên tác phẩm. Nếu một bức tranh cần khoảng cách để thưởng ngoạn, hòn đảo này mời gọi người xem bước vào bên trong, di chuyển giữa các đường nét và tự mình khám phá những góc nhìn.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển tiếp theo, Đảo Hoa Trà sẽ trở thành không gian giới thiệu các sáng tác từ Art In The Forest và FCAM. Khi những tác phẩm điêu khắc đương đại hiện diện giữa các triền đồi, nơi đây được kỳ vọng hình thành một điểm thưởng lãm nghệ thuật ngoài trời mang dấu ấn riêng của Flamingo.

Không chỉ là một công trình tạo hình ấn tượng, Đảo Hoa Trà còn gợi mở tham vọng kiến tạo một trong những tác phẩm nghệ thuật cảnh quan có quy mô nổi bật, góp phần đưa nghệ thuật trở thành dấu ấn nhận diện mới của Hồ Núi Cốc.