Vành đai 2.5 và hạ tầng metro tăng sức hút cho bất động sản dọc tuyến Nguyễn Trãi

Tăng tốc triển khai hạ tầng

Nằm trên một trong những trục giao thông quan trọng của phía Tây Nam Hà Nội, khu vực Nguyễn Trãi hiện tiếp cận tuyến metro Cát Linh - Hà Đông đã vận hành từ năm 2021, đồng thời nằm gần các đoạn cuối của dự án Vành đai 2.5 đang được triển khai.

Giữa tháng 5, dự án vành đai 2.5 đoạn qua phường Thanh Xuân đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công (Ảnh: Hoàng Giang)

Vành đai 2.5 là một trong những dự án giao thông đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai. Theo UBND thành phố, tuyến đường có chiều dài khoảng 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối với Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Đến nay, hơn 11 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác, hơn 6 km đang được thi công.

Tháng 3, Hà Nội khởi công ba đoạn cuối của tuyến gồm Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Đây là những mắt xích còn lại để hoàn thiện toàn tuyến theo quy hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng tại các đoạn còn lại đang được đẩy nhanh, tiến độ thi công. Trong đó, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi nằm gần khu vực Cao Xà Lá được xem là một trong những đoạn tuyến có ý nghĩa kết nối trực tiếp với trục Nguyễn Trãi.

Hiện, tuyến đường Nguyễn Trãi chủ yếu kết nối khu vực phía Đông và phía Tây thành phố. Việc Vành đai 2.5 hoàn thiện sẽ mở thêm kết nối theo trục Bắc - Nam, qua đó, giúp giảm áp lực lên trục Nguyễn Trãi, tạo kết nối nhanh tới tới Cầu Giấy, Mỹ Đình, Tây Hồ Tây… hình thành mạng lưới giao thông đa chiều.

Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện cũng tạo ra hấp lực với các dự án bất động sản tại khu vực, trong đó có tổ hợp do Masterise Homes phát triển với tên thương mại Hanoi Season Garden (233, 233B & 235 Nguyễn Trãi). Dự án nằm trên quỹ đất rộng hơn 8 ha, gồm 10 tòa tháp cao 35-46 tầng cùng mật độ xây dựng khoảng 28,8%.

Phối cảnh dự án Hanoi Season Garden do Masterise Homes phát triển tại phường Khương Đình (Ảnh: Masterise Homes)

Hấp lực từ hệ thống metro

Trước đó, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông đi vào khai thác thương mại từ cuối năm 2021. Tuyến đường sắt đô thị dài hơn 13 km kết nối khu vực Hà Đông, Thanh Xuân với các quận nội thành. Theo Hanoi Metro, năm 2025 hai tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội vận chuyển hơn 20,68 triệu lượt hành khách. Riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt hơn 13,68 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với năm 2024.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: Ngọc Thành)

Sự phát triển của hệ thống metro và các tuyến giao thông khung diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Trong quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng được xác định là một trong những định hướng phát triển không gian của thành phố.

Theo quy hoạch, các khu vực nằm gần đầu mối giao thông công cộng sẽ được nghiên cứu phát triển đồng bộ hơn về chức năng ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng, gắn với quá trình mở rộng mạng lưới giao thông đô thị.

Cùng với quá trình mở rộng hạ tầng giao thông, các tổ chức nghiên cứu thị trường ghi nhận xu hướng phát triển bất động sản dọc các tuyến giao thông công cộng ngày càng rõ nét hơn. Trong báo cáo thị trường quý II/2025, Savills Việt Nam cho biết trong ba năm tới, khu vực TP HCM dự kiến có gần 5.000 căn hộ mới được phát triển dọc các tuyến metro và hơn 14.000 căn nằm quanh các tuyến vành đai. Theo đơn vị này, việc đầu tư các tuyến metro, đường vành đai và cao tốc đang trở thành một trong những yếu tố định hình nguồn cung nhà ở tại các đô thị lớn.

Một báo cáo của JLL công bố tháng 9/2025 cho thấy, các dự án phát triển theo mô hình TOD tại Hà Nội và TPHCM ghi nhận mức tăng giá từ 8-19% mỗi năm trong giai đoạn các tuyến metro được triển khai và đưa vào vận hành. JLL cũng cho biết nguồn cung bất động sản hình thành dọc các tuyến metro đầu tiên hiện chiếm khoảng 14-16% tổng nguồn cung thương mại và 4-9% nguồn cung nhà ở của hai thành phố.

Công trường dự án khu chức năng đô thị tại địa chỉ 233, 233A & 235 Nguyễn Trãi (tên thương mại: Hanoi Seasons Garden) do Masterise Homes phát triển

Là một trong những nơi hội tụ đồng thời tuyến metro đã vận hành và các dự án giao thông tiếp tục được đầu tư, các dự án bất động sản tại khu Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở được đánh giá hưởng lợi nhờ tiếp cận cả hệ thống giao thông công cộng hiện hữu và mạng lưới kết nối đang được hoàn thiện. Trong đó, Hanoi Seasons Garden là một trong số ít dự án tại nội đô Hà Nội vừa nằm cạnh ga Metro hiện hữu vừa hưởng lợi từ tuyến Vành đai 2.5 đang hoàn thiện.

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông công cộng đang tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đô thị. Giá trị bất động sản không chỉ nằm ở hiện trạng giao thông hôm nay, mà ở năng lực kết nối trong tương lai gần và tương lai xa 10 năm tới.