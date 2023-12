Xuôi theo cao tốc mới đến điểm sáng đầu tư Flamingo Heritage Tân Trào City

Hạ tầng giao thông kết nối - Bệ phóng cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch

Ước tính đến cuối năm 2023, tổng lượng khách du lịch trên toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng trưởng ở mức 2 con số, dự kiến hơn 13% so với năm 2022. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số khách du lịch cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Tuyên Quang đang không ngừng tăng lên và chắc chắn sẽ bùng nổ nhanh chóng sau khi Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi vào vận hành. Tuyến giao thông kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng tới Tuyên Quang, điều hướng dòng khách du lịch từ khắp nơi đến với vùng đất còn rất nhiều tiềm năng hấp dẫn ẩn giấu giữa núi rừng hùng vĩ vẫn chưa thực sự được khai phá.

Đặc biệt, đến cuối năm 2025, tuyến cao tốc này sẽ được kết nối với cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, giải quyết điểm nghẽn liên kết giao thông giữa Tuyên Quang và Hà Giang, hình thành hành lang phát triển kinh tế thông suốt từ Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng tới các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đây sẽ là bệ phóng cho việc thu hút đầu tư cũng như phát triển cơ sở hạ tầng tại các địa phương. Nhanh nhạy đón đầu xu hướng này, tại Tuyên Quang, nhiều tập đoàn tầm cỡ đã đến đầu tư xây dựng các dự án lớn, trong đó có Flamingo Holdings, đơn vị trong suốt gần 30 năm qua không ngừng phát triển các vùng đất, nâng cao giá trị cho mỗi dự án với lĩnh vực hoạt động đa dạng, toàn diện từ bất động sản, kiến trúc đến dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch lữ hành.

Flamingo Heritage Tân Trào City – Thành phố nghệ thuật sắc màu mang đến những tiện ích lần đầu xuất hiện tại Tân Trào (Ảnh: Flamingo Holdings)

Từ kinh nghiệm thành công với các dự án bất động sản quy mô lớn, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế tại các tỉnh du lịch trọng điểm của cả nước, Flamingo Holdings đã lựa chọn Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi đang chiếm tới 90% lượng khách du lịch đến với Tuyên Quang để mang đến Flamingo Heritage Tân Trào City, một thành phố nghệ thuật sắc màu cùng hàng loạt tiện ích, dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện trên vùng đất di sản này.

Flamingo Heritage Tân Trào City - dự án đưa du lịch Tuyên Quang bứt phá

Nằm ở vùng lõi của Khu di tích đặc biệt quốc gia Tân Trào, Flamingo Heritage Tân Trào City sẽ hứng trọn luồng du khách đến với Khu di tích này sau khi tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi vào vận hành.

Lâu nay, nơi đây là điểm đến nổi bật về du lịch lịch sử, về nguồn, là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống, địa điểm tham quan bất cứ người dân nào trên mọi miền đất nước cũng mong muốn tìm về. Đồng thời, đây cũng là điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan, nghiên cứu của khách quốc tế do nằm trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Trước đây, là địa phương không có sân bay, đường sắt hay đường cao tốc, còn những hạn chế về giao thông, nên lượng du khách đến Tuyên Quang nói chung, Tân Trào nói riêng còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực, việc liên kết tour du lịch với các tỉnh lân cận không thuận lợi do mất quá nhiều thời gian cho di chuyển. Thời gian lưu trú của khách du lịch cũng chưa nhiều do các sản phẩm và dịch vụ chưa đủ sức giữ chân và gọi mời du khách quay trở lại.

Với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, và sau này là Tuyên Quang - Hà Giang, hành trình từ các tỉnh đến với Tuyên Quang, Tân Trào được rút ngắn chỉ còn hơn 1 tiếng di chuyển. Lượng du khách đến đây, theo đó, chắc chắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Thừa hưởng tất cả những điều kiện thuận lợi này cùng với hệ thống cơ sở lưu trú quy mô, bài bản, hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp, các tuyến phố đi bộ thương mại phong phú, đặc sắc, các khu check-in phong cách cùng hệ thống khoáng nóng onsen chuẩn Nhật Bản, thành phố nghệ thuật sắc màu Flamingo Heritage Tân Trào sẽ đủ sức giúp cho Tân Trào đón tiếp và giữ chân du khách trong và ngoài nước cũng như gọi mời du khách quay trở lại nhiều lần.

Hệ tiện ích “All-in-one” đẳng cấp tại Flamingo Heritage Tân Trào City (Ảnh: Flamingo Holdings)

Sau khi đi vào khai thác, Flamingo Heritage Tân Trào City hứa hẹn mang đến cho thị trường khoảng 2.000 phòng nghỉ cao cấp, giải quyết bài toán thiếu phòng, đặc biệt vào các dịp cao điểm du lịch tại địa phương. Thành phố đột phá này cũng sẽ mở ra một không gian bùng nổ các lễ hội và sự kiện, hòa quyện giữa hiện đại và truyền thống, giữa những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất và các giá trị quốc tế, mang lại doanh thu ngày càng tăng cho địa phương và nhà đầu tư.

Mới đây nhất, trong khuôn khổ chương trình khảo sát, liên kết, hợp tác phát triển du lịch liên khu, liên vùng năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc, tuyến tour liên kết Vĩnh Phúc – Tuyên Quang với lịch trình Tam Đảo - Tây Thiên (Vĩnh Phúc) - Sơn Dương - Tân Trào (Tuyên Quang) cũng chính thức được Sở, Ban ngành 2 tỉnh công bố, với Flamingo Heritage Tân Trào City là cơ sở lưu trú cao cấp trọng điểm thuộc tuyến tour này.

Giới đầu tư đánh giá, Flamingo Heritage Tân Trào City là dự án có cách làm “ngược” so với nhiều dự án trên thị trường, song lại là hướng mang lại nhiều lợi ích nhất cho nhà đầu tư. Cụ thể, nếu như nhiều dự án trên thị trường thường đẩy nhà đầu tư vào thế “nằm chờ gió Đông”, biệt thự, nhà phố xây xong nhưng phải chờ hạ tầng hoàn thiện thì với Flamingo Heritage Tân Trào, Thành phố này sẽ dần đi vào hoạt động trong năm 2024 sắp tới, khi tuyến cao tốc mới đã khánh thành được một thời gian, các tuyến tour dẫn đến Thành phố cũng đã được công bố, như vậy nhà đầu tư sẽ bắt tay kinh doanh và thu lời ngay không phải chờ đợi!

Thành phố Flamingo Heritage Tân Trào khi đi vào hoạt động có ngay nguồn khách dồi dào (Ảnh: Flamingo Holdings)

Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Heritage Tân Trào City, chủ đầu tư đã tiếp tục rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ các khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố…, biến tất cả trở thành những điểm check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét Art Color Design độc bản và giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo. Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu độc đáo, mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian.

Tất cả sẽ là đòn bẩy nâng giá trị bất động sản khu vực theo cấp số nhân, mang lại lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư đến với Flamingo Heritage Tân Trào City ngay từ lúc này.