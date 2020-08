Bắt hơn 6 tấn heo nhập lậu từ Campuchia

Chiều 21/8, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên Phòng An Giang vừa chủ trì, phối hợp với Lực lượng chức năng phòng chống buôn lậu của tỉnh An Giang bắt vụ vận chuyển heo lậu với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, vào hồi 23h, ngày 20/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Trạm cảnh sát giao thông đường thuỷ Tân Châu, Đội cảnh sát kinh tế (Công an thị xã Tân Châu) tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên đoạn biên giới sông Tiền.

Cán bộ Biên phòng, Hải quan kiểm tra tình trạng số lớn vừa bắt giữ.

Đến khoảng 0h, tổ tuần tra phát hiện một thuyền máy Composite chạy từ hướng Campuchia qua đường sông Tiền xuống bến đò Đồng Tháp, sau đó chạy tắt ngang đầu cồn về phía An Giang, có biểu hiện nghi vấn.

Khi thuyền máy đến khu vực ấp 4, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tổ công tác phát hiệu lệnh kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng điều khiển phương tiện này không chấp hành hiệu lệnh, chúng đã điều khiển phương tiện chạy cặp bờ Vĩnh Xương, nhảy lên bờ bỏ trốn.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, nhưng do đêm tối, trời mưa nên không bắt được đối tượng. Qua kiểm tra, trên thuyền máy có 20 con heo, trọng lượng khoảng 2 tấn. Hầu hết số heo chưa qua kiểm dịch, thể trạng rất yếu, toàn thân tím tái. Tổ công tác đã đưa phương tiện cùng số heo trên về Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để điều tra làm rõ.

Trước đó vào hồi 22h ngày 16/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phòng chống buôn lậu của tỉnh An Giang, tổ chức tuần tra kiểm soát trên sông Tiền, đã phát hiện, bắt giữ 2 thuyền máy chở 40 con heo, trọng lượng khoảng 4 tấn.

Hiện nay, số heo này đã được Lực lượng chức năng làm các thủ tục bàn giao lại cho Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của thị xã Tân Châu để xử lý theo quy định./.