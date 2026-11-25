Chuỗi sự kiện tỉnh Cà Mau tổ chức lần này đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch. Qua đó, tạo không khí phấn khởi và quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người cùng những tiềm năng đặc trưng của Cà Mau.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao giải Nhất cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp.

Với quy mô 375 gian hàng, Festival tôm đã trở thành không gian giao lưu, trưng bày sản phẩm và kết nối cung cầu hiệu quả. Song song đó, các hội nghị, hội thảo chuyên đề cũng mở ra diễn đàn trao đổi về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho ngành hàng chủ lực của địa phương.

Cùng với các hoạt động kinh tế, chuỗi chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đã tạo dựng không gian văn hóa đa dạng, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống và sức sáng tạo của cộng đồng. Những hoạt động này không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch và môi trường đầu tư tại địa phương.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tham quan gian hàng trước lễ bế mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, sự kiện không chỉ dừng lại ở việc quảng bá con tôm mà còn tạo nhịp cầu gắn kết văn hóa với kinh tế, du lịch, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và nhà khoa học với thực tiễn.

Ông Thăng nêu rõ, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ Trung ương, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các định hướng trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Cà Mau tập trung chuyển hóa các kết quả xúc tiến thành động lực phát triển mới cho ngành tôm; thúc đẩy du lịch bền vững có chiều sâu; đồng thời gắn kết các giá trị văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; và nâng cao chất lượng các sự kiện quảng bá trong tương lai.

Các tác giả nhận giải cuộc thi ảnh đẹp.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu bế mạc cuộc thi.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải các cuộc thi. Trong đó, có cuộc thi ảnh đẹp, gian hàng đẹp, sáng tác ca cổ và cuộc thi tôm lớn…

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 khép lại nhưng đã mở ra nhiều kỳ vọng và tiền đề hợp tác thiết thực cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.