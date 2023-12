Bến Tre sẽ đưa ra đấu giá 6 mỏ cát lòng sông

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định đối với các khu vực được phê duyệt theo kế hoạch, nhằm đưa các mỏ cát theo quy hoạch đi vào khai thác, đáp ứng nhu cầu cát san lấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Theo kế hoạch, số khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát lòng sông gồm 6 khu vực mỏ nằm trong Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; trong đó, 3 khu vực mỏ có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng năm 2018; 3 khu vực mỏ trên sông Ba Lai chưa có kết quả thăm dò.

Các mỏ cát đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng gồm: Mỏ Quới Sơn (huyện Châu Thành); Mỏ An Đức - An Hòa Tây; Mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây (huyện Ba Tri), với trữ lượng đưa ra đấu giá trên 4,2 triệu m3 cát.

Bến Tre còn nhiều khu vực có mỏ cát cần được khai thác hợp lý

Các mỏ chưa có kết quả thăm dò gồm: Khu vực sông Ba Lai, xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm), xã Long Hòa (huyện Bình Đại); khu vực sông Ba Lai xã Phong Nẫm và Châu Hòa (huyện Giồng Trôm), xã Châu Hưng và Thới Lai (huyện Bình Đại); khu vực sông Ba Lai xã Châu Hòa và Châu Bình (huyện Giồng Trôm), xã Tân Mỹ (huyện Ba Tri) và các xã Thới Lai, Lộc Thuận, Phú Long (huyện Bình Đại), với trữ lượng dự báo đưa ra đấu giá hơn 10,6 triệu m3 cát.

Do không tổ chức khai thác các mỏ cát nên thời gian qua cát tặc” lén lút bơm hút cát trái phép gây sạt lở bờ sông và thất thoát nguồn tài nguyên này. Chỉ trong năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre phát hiện, khởi tố 14 vụ án, 16 bị can vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên theo quy định pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 370 trường hợp khai thác, tàng trữ, vận chuyển cát sông không có nguồn gốc, xuất xứ, với tổng số tiền phạt trên 9 tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản, duy trì hoạt động các Tổ công tác của Công an tỉnh để tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Việc kiểm tra tập trung địa bàn giáp ranh, khu vực có nhiều đối tượng, phương tiện vi phạm hoạt động…