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Bí thư và Chủ tịch xã Cam Lộ livestream bán hơn 2000 sản phẩm nông sản

Thứ Bảy, 12:51, 14/11/2026
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VOV.VN - Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên livestream hỗ trợ người dân quảng bá, giới thiệu và bán nông sản địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo từ hình thức, nội dung, kiểm định chất lượng nông sản kỹ lưỡng, lượt tương tác của phiên livestream cao nên đã bán được nhiều sản phẩm.

 

Lần đầu tiên xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên chợ online với chủ đề “Tự hào sản phẩm quê hương - Kết nối tiêu dùng trên nền tảng số” giúp bán ra hàng nghìn sản phẩm. Bà Thái Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ và ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ cùng ekip lên sóng trong phiên livestream. Việc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bán hàng online đã hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa giúp nông dân, góp phần tạo dựng uy tín, niềm tin cho người tiêu dùng, lan tỏa các sản phẩm đặc trưng của Cam Lộ.

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Bà Thái Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ ( mặc áo sơ mi trắng) và ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ (mặc áo sơ mi trắng) livestrem giúp người dân bán nông sản

Theo bà Thái Thị Hồng Minh, để một phiên livestream đạt hiệu quả, công tác chuẩn bị phải được triển khai từ trước, trong và sau khi lên sóng. Địa phương xác định đây không chỉ là hoạt động bán hàng đơn thuần mà còn là dịp quảng bá thương hiệu nông sản, sản phẩm OCOP và giới thiệu hình ảnh quê hương Cam Lộ đến người tiêu dùng trên nền tảng số. Xã Cam Lộ có nhiều sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản phẩm đạt 5 sao, 4 sao và 3 sao. Vì vậy, trước phiên livestream, xã đã xây dựng trailer giới thiệu, lồng ghép câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người, thổ nhưỡng và những nét đặc trưng làm nên giá trị riêng của từng sản phẩm. Qua đó, người tiêu dùng không chỉ biết đến sản phẩm mà còn hiểu hơn về vùng đất tạo ra những sản phẩm ấy.

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Cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tại xã Cam Lộ

Những phiên đầu có thể chưa thu hút đông người mua bán trên mạng nhưng địa phương vẫn xác định phải làm thật, bán hàng thật, tiếp cận khách hàng thật để đánh giá đúng hiệu quả, từ đó rút kinh nghiệm và hoàn thiện cách làm.

Bà Thái Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ kỳ vọng, livestream sẽ trở thành một kênh kết nối lâu dài giữa người sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng; đồng thời góp phần đưa hình ảnh Cam Lộ đến gần hơn với du khách, tạo thêm động lực phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

“Sự xuất hiện cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Cam Lộ thì người dân thấy được sự đồng hành không chỉ về mặt chính quyền mà cả về mặt Đảng ủy, chủ trương của địa phương. Theo đó, hiệu ứng của người tiêu dùng thấy được bảo tín chất lượng, bảo tín chất lượng từ những người lãnh đạo đứng đầu của địa phương. Còn phía doanh nghiệp cảm thấy một luồng gió mới, cả hệ thống chính trị đều đồng hành”, bà Minh nói.

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Ekip hỗ trợ phiên livestream sẽ cập nhật đơn hàng, liên hệ người mua đã chốt đơn để phân phối sản phẩm

Chỉ hơn 1 giờ livestream, phiên chợ online đã bán hơn 2.000 sản phẩm, thu hút khoảng 60.000 lượt xem, 1.700 lượt tương tác. Sau khi phiên livestream kết thúc, nhiều khách hàng tiếp tục gọi điện thoại tìm hiểu và đặt mua sản phẩm. Xã cũng công khai danh mục hàng hóa, thông tin liên hệ trên trang thông tin chính thống của địa phương để duy trì kết nối với người tiêu dùng, không dừng lại ở thời điểm livestream.

Ngay tại phiên livestream, đại diện cửa hàng phân phối đặc sản Quảng Trị và thương hiệu “Gùi quê xuống phố” bày tỏ sự quan tâm, mong muốn kết nối với các sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng của Cam Lộ để tiến tới hợp tác phân phối, tiêu thụ lâu dài. Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận các kênh tiêu thụ lớn hơn, đồng thời rút ngắn khâu trung gian, tạo thuận lợi cho người sản xuất.

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Chỉ trong hơn 1 giờ livestream, phiên chợ online đã bán ra hơn 2.000 sản phẩm

Bà Lê Thị Ánh Nga, Chủ cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Anh Tú, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho rằng, phiên livestream mở ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với các nhà phân phối. 

“Đây là lần đầu sản phẩm của tôi được lãnh đạo xã quan tâm đưa lên phiên livestream. Trước đó, tôi đã được tập huấn bán hàng trên mạng. Tôi mong rằng sau phiên livestream này, sản phẩm của mình sẽ được biết đến rộng rãi hơn”, bà Nga chia sẻ.

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Việc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương livestream bán nông sản góp phần tạo dựng uy tín, niềm tin cho người tiêu dùng

Không chỉ tập trung vào bán hàng, xã Cam Lộ còn lồng ghép quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch địa phương. Những câu chuyện về đặc sản 5G nổi tiếng vùng Cùa, làng nghề dược liệu hay văn hóa giã gạo truyền thống được đưa vào chương trình thông qua sự tham gia của những người am hiểu văn hóa bản địa. Cách làm này giúp mỗi sản phẩm OCOP trở thành một câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc Cam Lộ.

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Công tác chuẩn bị cho phiên livestream được triển khai từ trước, trong và sau khi lên sóng

Bà Hoàng Thị Diệu Linh, Bí thư Đoàn xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, sự đồng hành của cả cấp ủy và chính quyền trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản đã tạo động lực mới cho Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tham gia hỗ trợ tổ chức, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị để đoàn thanh niên, phụ nữ của xã có thêm động lực tổ chức những phiên chợ online chất lượng. Có thể góp phần để kết nối các sản phẩm chất lượng của Cam Lộ đến gần hơn với người tiêu dùng và có thể đổi mới hình thức thương mại điện tử trong thời đại chuyển đổi số”, bà Linh nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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