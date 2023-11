Bình Định nỗ lực kiểm soát tàu cá và chống khai thác IUU

Khởi tố, bắt tạm giam chủ tàu cá vi phạm IUU

VOV.VN - Chiều 19/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở của 2 bị can: Trần Văn Luyến và Phạm Chí Dũng để điều tra theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.