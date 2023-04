Bình Dương chưa duyệt giá đất bồi thường dự án Vành đai 3

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương dài hơn 26km. Trong đó, Bình Dương đã chủ động làm và đưa vào sử dụng 15,3km, còn gần 11km đi qua 3 địa phương là thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An chưa đầu tư.

Đoạn qua địa bàn Bình Dương có tổng vốn đầu tư khoảng 19.280 tỷ đồng, trong đó bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13.528 tỷ đồng; dự án xây lắp 5.752 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện từ ngân sách trung ương và tỉnh theo tỷ lệ mỗi bên 50%.

Qua kiểm đến, Bình Dương có 1.503 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3, diện tích đất thu hồi 85,8ha, trong đó dự kiến bố trí tái định cư cho 518 trường hợp.

Tuyến đường Vành đai 3 qua Bình Dương có chiều dài 26,06km. (Ảnh: ĐC)

Về công tác lập, phê duyệt phương án giá đất, các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thẩm định đơn giá đất. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương đã họp thông qua phương án giá đất đối với đoạn thành phố Thủ Dầu Một và Thuận An. Tuy nhiên, do chênh lệch đơn giá giữa 2 địa bàn nên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh chưa thông qua, đang đợi giải trình của các địa phương.

Theo Kế hoạch số 5352 ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, thời gian dự kiến UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường đất trước ngày 15/3/2023. Tuy nhiên, đến nay đơn giá bồi thường đất vẫn chưa được phê duyệt.

Qua các đợt kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường Vành đai 3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công trước 30/4. (Ảnh: ĐC)

Theo Ban Quản lí Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, việc chậm phê duyệt, thông qua giá bồi thường sẽ ảnh hưởng đến thời gian trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường và bàn giao 70% mặt bằng toàn tuyến trước ngày 30/6/2023 theo kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, trong các đợt kiểm tra tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án xây dựng đường Vành đai 3, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án trước ngày 30/4/2023./.