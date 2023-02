Bình Dương phát hiện hàng ngàn hộp thuốc giảm béo, chai sữa có dấu hiệu hàng giả

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Đội 3 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 70H - 022.09 đang đậu ở bãi xe ở khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, chủ sở hữu hàng hóa không có mặt và người điều khiển phương tiện đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe chứa nhiều hàng hóa nghi là hàng giả (Ảnh: QLTT).

Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chất nhiều hàng hóa, gồm: 36 máy giặt, tủ lạnh; 21 chiếc xe đạp; 1.156 kg vải cuộn; 1.272 đôi giày; 3.832 chai sữa; 3.000 hộp thuốc giảm béo; 2.790 đơn vị sản phẩm thuốc diệt cỏ, diệt chuột, diệt côn trùng; 1.582 đơn vị sản phẩm hàng tiêu dùng các loại; 1 chiếc xe mô tô... Đa số hàng hóa đều đã qua sử dụng và có dấu hiệu hàng giả, hàng cấm theo quy định.

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật, chuyển về Đội Quản lý thị trường số 5 để xác minh làm rõ./.