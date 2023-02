Bình Dương quy định khu vực được lập dự án phân lô, bán nền

Quy định số 222 sẽ là cơ sở để xem xét xác định hình thức đầu tư cho các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua phân lô, bán nền.

Quy định số 222 sẽ góp phần ngăn chặn phân lô, bán nền tràn lan (ảnh: TL).

Theo đó, UBND tỉnh quy định các nơi không được phân lô, bán nền, gồm: Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị (Khu đô thị mới thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương; dọc bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng; dọc bờ sông Đồng Nai thuộc thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên; khu vực tiếp giáp các tuyến đường cảnh quan chính của đô thị, các trục đường chính kết nối vùng; khu vực xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc đô thị.

Bên cạnh đó, các khu vực thuộc địa giới hành chính các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An tiếp giáp các tuyến đường chính khu vực trở lên (chiều rộng đường không dưới 23m) có trong đồ án quy hoạch được duyệt, khu vực do UBND tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể theo quy định cũng không được phân lô bán nền.

Những khu vực còn lại được phép lập dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Quyết định 222 không áp dụng cho dự án kinh doanh nhà ở hoặc dự án phân lô bán nền đã được phê duyệt trước tháng 2/2023.

Thời gian qua, tình trạng phân lô, bán nền tự phát trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra tràn lan đã phá nát quy hoạch của tỉnh. Theo đó, nhiều chủ đầu tư tự gom đất phân lô, tách thửa rồi "núp bóng" dự án rao bán. Với hạ tầng đầu tư sơ sài, chủ đầu tư hưởng lợi còn người mua chịu thiệt, làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị của tỉnh. Do đó, việc quy định lại khu vực được phân lô, bán nền góp phần ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan./.