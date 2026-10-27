Bộ Công Thương coi trọng các sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo



Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026; khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện.

Chuyển tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động cụ thể

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, đồng hành với các hoạt động chuyên môn, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai các hoạt động gắn với Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

“Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn Ngành. Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng yêu cầu các đơn vị trong ngành chú trọng tính mới, tính sáng tạo, giá trị thực tiễn, hiệu quả và khả năng ứng dụng, nhân rộng

Để Chương trình đạt được mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị các đơn vị đầu mối tổ chức tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn sáng kiến, giải pháp theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí; chú trọng tính mới, tính sáng tạo, giá trị thực tiễn, hiệu quả và khả năng ứng dụng, nhân rộng. Việc triển khai cần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào và tham gia cuộc thi; chủ động tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp, đồng thời có hình thức khuyến khích, động viên người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, tạo giá trị thiết thực.

“Cần tăng cường kết nối, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trong toàn ngành Công Thương, để chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực, đưa sáng kiến vào thực tiễn. Gắn triển khai phong trào với truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu.

Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khẳng định các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho ngành Công Thương hàng nghìn tỷ đồng

Tại sự kiện, bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, những năm qua Công đoàn Ngành luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, có hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

“Việc Bộ Công Thương triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, trong đó có phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh”, bà Đức nêu rõ.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, nhằm khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng các sáng kiến, cải tiến xuất phát từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, thực tiễn, có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào. Cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn; www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Inovation”.

Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được tổ chức nhằm phát hiện, lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương. Đối tượng tham gia là các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi.

Qua Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội tiêu biểu tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp và lựa chọn 5 đội vào Vòng Chung kết. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố Cuộc thi đến ngày 20/11/2026; Vòng Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Chung cuộc, Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.