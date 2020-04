Bộ Công Thương gửi văn bản hỏa tốc xin ý kiến việc xuất khẩu gạo nếp

Một công văn hỏa tốc vừa được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ký trong ngày 15/4/2020 gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất khẩu gạo nếp. Theo đó Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp cho ý kiến về một số nội dung như: gạo nếp có tính trọng lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia không; tác động ảnh hưởng của gạo nếp được trồng tại tỉnh Long An và tỉnh An Giang đối với an ninh lương thực Quốc gia như thế nào.

(Ảnh minh họa: KT)

Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về diện tích gieo trồng sản lượng dự kiến quy gạo của gạo nếp tại tỉnh Long An và tỉnh An Giang theo từng vụ; đồng thời đề xuất kiến nghị đối với việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ.



Bộ Công thương đề nghị Bộ Nông nghiệp gửi văn bản tham gia ý kiến về Bộ Công thương trong ngày 16/4 đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email của Bộ Công Thương./.