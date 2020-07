Bộ KH-ĐT ủng hộ Quảng Nam đầu tư sân bay Chu Lai ngoài nguồn ngân sách

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào sáng nay (5/7), Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề xuất nhiều giải pháp tái cấu trúc kinh tế, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, bố trí vốn khớp nối hạ tầng giao thông.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kiểm tra triển khai dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Nam.

Đến nay, các doanh nghiệp ở Quảng Nam đã trở lại sản xuất bình thường nhưng vẫn còn chậm, nhiều doanh nghiệp còn thực hiện giãn cách xã hội, cho công nhân tạm ngừng sản xuất.

6 tháng qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hầu hết các chỉ số công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp của tỉnh Quảng Nam đều giảm sút so với cùng kỳ của năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ bằng hơn 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ngoài việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh còn gặp thách thức cạnh tranh mạnh mẽ của hàng nhập khẩu. Trong 6 tháng qua, Công ty CP Ô tô Trường Hải đóng góp ngân sách tỉnh Quảng Nam hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch cả năm nay nộp ngân sách trên 11.760 tỷ đồng, giảm hàng nghìn tỷ đồng so với năm ngoái.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh giảm vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 của dự án đường trục chính, tái định cư Khu công nghiệp Tam Quang để tăng kế hoạch vốn cho dự án nạo vét cảng Kỳ Hà giai đoạn 2 và đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Trong đó, vốn nạo vét luồng mới vào cảng Kỳ Hà với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng, đáp ứng tàu công suất 5 vạn tấn ra vào cảng.

Ông Nguyễn Chí Dũng kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam cũng cần bố trí khoảng 3.800 tỷ đồng đầu tư cho các dự án chiến lược như đường giao thông phát triển sản phẩm sâm quốc gia sâm Ngọc Linh... Định hướng của tỉnh Quảng Nam là nâng cấp sân bay Chu Lai thành trung tâm duy tu, sửa chữa các loại máy bay, là cảng trung chuyển sửa chữa, thay thế phụ tùng, linh kiện của hàng không.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng tình với định hướng của tỉnh Quảng Nam về đầu tư sân bay Chu Lai ngoài nguồn ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý, cần xác định sân bay Chu Lai có lợi thế riêng biệt mà nhiều sân bay lớn của cả nước không có được, là trung tâm về sửa chữa, trung chuyển phụ tùng, linh kiện, thiết bi của các hãng hàng không trong khu vực và quốc tế. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ cao chủ trương tỉnh Quảng Nam xây dựng trường dạy nghề cấp vùng theo tiêu chuẩn quốc tế bằng nguồn vốn vay ODA; ưu tiên các dự án mới kết nối đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống biển./.