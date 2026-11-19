Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm toàn diện

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU, đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, qua đợt thanh tra lần thứ năm của EC và kết quả rà soát tại Phiên họp thứ 36 của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, một số tồn tại, hạn chế vẫn chậm được khắc phục. Những vấn đề đáng chú ý tập trung ở công tác quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và xử lý vi phạm. Đặc biệt, tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả nước.

Để khắc phục dứt điểm những tồn tại, chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn Thanh tra EC trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Theo đó, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy cần trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại địa phương. Những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cùng với đó, các địa phương phải quản lý chặt chẽ đội tàu cá và hoạt động khai thác thủy sản. Việc rà soát, cập nhật thông tin tàu cá phải bảo đảm đầy đủ, chính xác; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện theo quy định tham gia hoạt động khai thác.

Công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, rời, cập cảng cần được thực hiện chặt chẽ. Các địa phương phải kiểm tra tình trạng hoạt động, niêm phong thiết bị giám sát hành trình (VMS) đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt; tổ chức giám sát liên tục hoạt động tàu cá qua hệ thống VMS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mất kết nối, vượt ranh giới cho phép khai thác, gửi hoặc vận chuyển trái phép thiết bị VMS.

Không để thủy sản khai thác IUU đi vào chuỗi chế biến, xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu, các địa phương thực hiện là kiểm soát nghiêm sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Thực hiện đầy đủ việc kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng; khai báo, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Thông tin, dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, minh bạch và có thể kiểm chứng.

Bộ yêu cầu kiên quyết không xác nhận, chứng nhận nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản khai thác bất hợp pháp; không để nguyên liệu thủy sản khai thác IUU đưa vào chuỗi chế biến, xuất khẩu.

Đối với công tác thực thi pháp luật, các địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, từ bờ; kiên quyết không để phát sinh các vụ việc tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi nghề, phát triển ngành thủy sản bền vững.

Đặc biệt, cần tập trung rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, nhất là những trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài. Các vụ việc mới phát sinh phải được xử lý đúng thời hạn theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Không chỉ chủ tàu, thuyền trưởng, các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối, tiếp tay cho hành vi vi phạm cũng phải bị xử lý nghiêm. Đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kết quả chống khai thác IUU thực chất, dữ liệu trung thực. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất dữ liệu trên các hệ thống quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc và Hệ thống điều hành chống khai thác IUU quốc gia.

Hồ sơ, tài liệu, số liệu, bằng chứng kiểm chứng cần được chuẩn hóa, bảo đảm báo cáo trung thực, khách quan và giải trình đầy đủ với Đoàn Thanh tra EC. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU phải gắn với việc đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh các giải pháp quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi nghề, phát triển ngành thủy sản bền vững.

Việc giảm cường lực khai thác cần được thực hiện từng bước, phù hợp với khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, phát triển các ngành nghề, sinh kế thay thế bền vững, nâng cao đời sống ngư dân, hướng tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Với quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng các địa phương sẽ cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, phát triển ngành thủy sản có trách nhiệm, bền vững.