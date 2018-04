Bộ Tài chính giải thích cách tính thuế nhà chung cư

Sau khi Bộ Tài chính công bố dự thảo dự án Luật thuế tài sản, trong đó có đề xuất thu thuế đối với nhà ở. Đề xuất này nhận được phản ứng đa chiều của dư luận. Bộ này lại vừa công bố cách tính thuế tài sản (nộp hàng năm) dự kiến với một căn hộ chung cư.



Tính thuế tài sản không dựa theo giá trị hợp đồng mua - bán

Theo đó, giả sử căn hộ chung cư để ở có diện tích 75m2 tại một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng). Giá mua căn hộ chung cư theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng. Giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10.000.000 đồng/m2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) khoảng 9.710.000 đồng/m2 (áp dụng đối với nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng). Việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng mua bán nhà (Ảnh minh họa: KT)

Theo dự thảo dự án Luật thuế tài sản thì việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng mà giá tính thuế tài sản được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Cụ thể: Giá tính thuế đối với đất được căn cứ vào giá 1m2 đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế; Giá tính thuế đối với nhà được căn cứ vào giá nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính thuế trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

Theo lý giải của Bộ này, "việc tính thuế dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành sẽ đảm bảo tính đơn giản, khả thi, thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế. Ngoài ra, giá tính thuế tài sản được ổn định 5 năm (tính theo năm dương lịch) kể từ ngày Luật Thuế tài sản có hiệu lực thi hành (nghĩa là trong chu kỳ ổn định 5 năm nếu có thay đổi người nộp thuế hoặc thay đổi giá tính thuế thì cũng không phải xác định lại số thuế phải nộp cho thời gian còn lại của chu kỳ)."

Tổng số thuế tài sản dự kiến phải nộp hàng năm đối với nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối với đất cộng với số thuế tài sản phải nộp đối với nhà.

Khi đó, cụ thể số thuế tài sản phải nộp đối với căn hộ chung cư giả định nêu trên được tính bao gồm thuế đất và thuế nhà. Trong đó, nếu căn hộ ở khu chung cư mới được xây dựng thì thuế đất là 600.000 đồng/năm [(75m2 x 10.000.000 đồng/m2 x 0,2) x 0,4%] và thuế nhà là 113.000 đồng/năm [(75m2 x 9.710.000 đồng/m2 = 728.250.000 đồng) => Giá trị tính thuế là 28.250.000 đồng x 0,4%].

Cho nên, tổng số thuế tài sản phải nộp đối với nhà, đất là 713.000 đồng/năm.

Mức thuế nhà phụ thuộc vào "tuổi" của nhà

Còn với trường hợp khu chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm thì số thuế tài sản phải nộp dự kiến đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) là 600.000 đồng/năm.

Nhưng số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên sẽ được xác định tùy theo số năm sử dụng căn hộ đó.

Bảng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà xác định theo thời gian sử dụng nhà (tính từ năm xây dựng hoàn thành bàn giao hoặc đưa nhà vào sử dụng đến năm kê khai nộp lệ phí trước bạ).

Giả sử tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để tính thuế tài sản được lấy bằng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để kê khai, nộp lệ phí trước bạ, khi đó số thuế tài sản dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên như sau: 75m2 x 9.710.000 đồng/m2 x 80% = 582.600.000 đồng.

Do giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên dưới ngưỡng không chịu thuế, do đó, số thuế tài sản phải nộp đối với nhà (đã qua sử dụng 7 năm) áp dụng cho căn hộ chung cư trên là 0 đồng.

Như vậy, trường hợp khu chung đã qua sử dụng được 7 năm thì chỉ phải nộp thuế tài sản đối với đất là 600.000 đồng/năm, không phải nộp thuế đối với nhà do giá trị nhà nằm trong ngưỡng không chịu thuế./.

