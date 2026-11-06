Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng

Hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng lợi từ cách tính thuế đơn giản

Sáng 5/11, giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm rõ các chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Liên quan ý kiến đại biểu về giảm chi phí tuân thủ thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo luôn chú trọng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế: tính trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với doanh nghiệp nhỏ. Tại dự án luật lần này, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản được đề xuất nâng từ dưới 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình làm rõ các chính sách ưu đãi thuế.

Theo Bộ trưởng, quy định mới đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bộ trưởng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trách nhiệm, xác đáng của đại biểu Quốc hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án luật, trình Quốc hội xem xét thông qua, sớm đưa chính sách vào cuộc sống.

Làm rõ tiêu chí miễn thuế với cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận

Về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục, trước ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí phân biệt cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế, còn thẩm quyền và tiêu chí xác định cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định trong Luật Giáo dục.

Trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, cơ quan thuế sẽ thực hiện miễn thuế đúng đối tượng, đúng quy định và quan điểm chỉ đạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Đối với đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động cung cấp suất ăn tại các cơ sở giáo dục và y tế, Bộ trưởng cho biết đây là chủ trương nhằm chăm sóc tốt hơn cho học sinh và bệnh nhân. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi, các khoản thu nhập từ hoạt động này phải được hạch toán riêng theo quy định của luật.