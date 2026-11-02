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Bộ trưởng Bộ Tài Chính nêu 3 lý do cốt lõi đặt ra yêu cầu sửa đổi Luật Đầu tư

Thứ Hai, 11:17, 02/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sửa đổi Luật Đầu tư lần này nhằm khơi thông nguồn vốn, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút FDI, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm.

Nhu cầu vốn lớn, sức ép cạnh tranh FDI ngày càng gay gắt

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) đưa ra con số đáng chú ý: tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Luật Đầu tư đã được sửa đổi tới 16 lần, trung bình gần 3 lần mỗi năm. Tần suất sửa đổi lớn khiến chính sách thiếu ổn định, gia tăng chi phí tuân thủ và gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc lại mô hình Luật Đầu tư hiện hành: vừa điều chỉnh quyền tự do kinh doanh, vừa thực hiện chức năng như một đạo luật cấp phép dự án đầu tư.

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Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

Theo đại biểu, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hiện phải xem xét nhiều yếu tố như địa điểm, đất đai, quy hoạch, môi trường. Sau đó, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện các thủ tục tương ứng theo quy định của từng luật chuyên ngành. Cách làm này dẫn đến tình trạng một vấn đề phải qua nhiều khâu thẩm định, kéo dài thời gian và phát sinh chồng chéo.

Về lâu dài, đại biểu đề nghị thu hẹp phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, tập trung vào bảo đảm quyền tự do kinh doanh và những lĩnh vực thực sự cần Nhà nước kiểm soát từ trước. Các vấn đề còn lại nên giao cho luật chuyên ngành điều chỉnh, theo nguyên tắc “một rủi ro do một cơ quan chịu trách nhiệm chính”.

Giải trình băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội về việc Luật Đầu tư đã qua 16 lần sửa đổi, bổ sung nhưng nay tiếp tục được đề xuất sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, các lần sửa đổi trước đây chủ yếu tập trung loại bỏ điều kiện, thủ tục kinh doanh. Qua đó, đã cắt giảm 62 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và đơn giản hóa quy định đối với 40 ngành, nghề khác.

Trong khi đó, lần sửa đổi này hướng tới mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực, khơi thông dòng vốn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm.

Theo Bộ trưởng, có 3 lý do cốt lõi đặt ra yêu cầu sửa đổi Luật Đầu tư vào thời điểm hiện nay, đó là: Trước hết, nhu cầu vốn cho giai đoạn phát triển mới rất lớn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn tới dự kiến gấp 2,21 lần giai đoạn 2021-2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân cần đạt 30-40 tỷ USD mỗi năm, cao gấp 6-7 lần so với giai đoạn trước.

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Bên cạnh đó, việc sửa đổi luật nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 10 về đổi mới thu hút đầu tư FDI, Nghị quyết 21 về sửa đổi Luật Đất đai và Nghị quyết 27 về quy hoạch, tái cấu trúc không gian vùng.

Một lý do khác là sức ép cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt. Các quốc gia trong khu vực đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ để thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao như bán dẫn, điện tử và chuyển đổi số. Philippines tham gia sáng kiến Reshoring/Silica của Mỹ, trong khi Malaysia mở rộng các hành lang kinh tế lớn.

Đáng chú ý, Ấn Độ đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động toàn cầu, với chính sách hỗ trợ trực tiếp từ 150-180 USD cho mỗi sản phẩm điện thoại được sản xuất trong nước.

Ưu đãi đầu tư phải gắn với cam kết và kết quả thực tế

Trước yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng dòng vốn FDI, dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi đề xuất các chính sách ưu đãi đặc biệt, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về cơ chế quản lý ưu đãi đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc hỗ trợ, ưu đãi phải gắn với kết quả đầu tư thực tế, có cơ chế kiểm tra, giám sát và lượng hóa cụ thể. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết sau khi được hưởng ưu đãi, cần có chế tài thu hồi ưu đãi, qua đó hạn chế nguy cơ phát sinh khiếu kiện, tranh chấp đầu tư quốc tế phức tạp.

Đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng cho rằng cần đánh giá tổng thể, phân định rõ giữa điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Việc làm rõ hai phạm vi này sẽ góp phần bảo đảm tính đồng bộ giữa Luật Đầu tư với các luật chuyên ngành, tạo sự ổn định lâu dài cho hệ thống pháp luật về đầu tư.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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