Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thắt chặt điều kiện đặt cọc và giữ 5% để bảo vệ người mua

Chủ đầu tư phải làm xong sổ mới được nhận đủ 100% tiền nhà

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) , Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tại phiên thảo luận tổ ngày 26/10 và phiên thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu quan tâm đến các nội dung như điều kiện thu tiền đặt cọc, bảo lãnh ngân hàng, trách nhiệm của chủ đầu tư, chuyển nhượng dự án và xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản.

Về tiền đặt cọc, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật quy định cụ thể điều kiện thu tiền đặt cọc tại khoản 5 Điều 18; đồng thời, khoản 5 Điều 5 nghiêm cấm việc nhận tiền đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Việc xử lý tiền đặt cọc được quy định tại khoản 6 Điều 18, trên cơ sở tuân thủ pháp luật dân sự.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, trước khi một dự án đủ điều kiện nhận tiền đặt cọc, chủ đầu tư phải hoàn tất nhiều thủ tục theo quy định. Do đó, chỉ những dự án đáp ứng các điều kiện pháp luật mới được bước vào giai đoạn này.

Đối với quy định giữ lại 5% giá trị hợp đồng và bảo lãnh ngân hàng, cần nhìn nhận trách nhiệm của chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Một chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định từ đầu tư, xây dựng, nghiệm thu đến bàn giao nhà thì cần tiếp tục hoàn thành những nghĩa vụ liên quan, trong đó có nghĩa vụ tài chính về đất đai, xây dựng, để sớm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Khi các nghĩa vụ đã được thực hiện đầy đủ, chủ đầu tư có cơ sở để hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận và nhận phần tiền còn lại theo quy định. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo lãnh và trách nhiệm của chủ đầu tư nhằm hạn chế tình trạng dự án “ma”, lừa đảo, qua đó tạo sự yên tâm cho người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống dữ liệu để minh bạch thị trường bất động sản

Một nội dung khác được Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề cập là việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản.

Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2013 đã có các quy định về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, các quy định tại Luật năm 2023 chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra, trong khi chất lượng thông tin, dữ liệu còn những hạn chế.

Vì vậy, dự thảo luật lần này bổ sung quy định về hệ thống thông tin tập trung, mã định danh điện tử đối với bất động sản và chứng chỉ hành nghề môi giới. Hệ thống cũng được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, dân cư để phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra thông tin.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, hệ thống dữ liệu này vừa phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát thị trường, vừa giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin, hạn chế rủi ro trong giao dịch. Qua đó, góp phần ngăn ngừa tình trạng gian lận, đầu cơ, trục lợi và tăng tính minh bạch, an toàn cho thị trường bất động sản.

Về tiến độ triển khai, Bộ Xây dựng đã hoàn thành hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chia sẻ, khai thác và đối chiếu dữ liệu. Từ ngày 30/7, các địa phương từng bước tạo tài khoản cho các đơn vị liên ngành và chủ đầu tư dự án để thực hiện việc báo cáo, cập nhật thông tin.

Đến thời điểm báo cáo, hệ thống ghi nhận khoảng 12.000 tài khoản người dùng, 66.302 giao dịch bất động sản, 816 dự án và 18.106 chứng chỉ hành nghề môi giới. Trong đó, có 3.746 chứng chỉ được cập nhật thông qua thủ tục hành chính trên hệ thống. Việc cập nhật dữ liệu vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận toàn thể và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.