Bộ trưởng Công Thương yêu cầu không được để đứt gãy nguồn cung năng lượng

Tại buổi làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty ngày 24/11 về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện; Biểu đồ cung cấp than, khí cho sản xuất điện và các giải pháp bảo đảm an ninh cung ứng điện năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty trong mọi tình huống không được để xảy ra tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu than và khí cung cấp cho sản xuất điện để phục vụ cho nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, không được để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng và tình trạng sự cố tổ máy phát điện kéo dài.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN về các vấn đề liên quan đến việc cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

Cụ thể, để đảm bảo an ninh cung ứng điện trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện nghiêm Kế hoạch cung ứng điện và Biểu đồ cung cấp than năm 2024 đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Tăng cường phối hợp hiệu quả; thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí cho sản xuất điện theo nguyên tắc tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Thực hiện nghiêm điều khoản cam kết tại các Hợp đồng mua bán điện, mua bán than/khí cho sản xuất điện đã ký; Chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phải đảm bảo nguồn cung năng lượng trong mọi tình huống, không được để đứt gẫy nguồn cung; Khẩn trương chỉ đạo, khắc phục triệt để những hư hỏng, sự cố của các nhà máy và các tổ máy (nếu có) trong phạm vi quản lý, bảo đảm các nhà máy đủ khả năng hoạt động và sẵn sàng vận hành tối đa công suất trong điều kiện kỹ thuật cho phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư các nhà máy điện trực thuộc trong việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 8/3/2018 phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; và các nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao tại các Văn bản liên quan; Làm tốt công tác truyền thông trong thời gian tới để người dân, các thành phần kinh tế chia sẻ và hỗ trợ vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất doanh.

Ngoài các nhiệm vụ chung nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cần triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết.