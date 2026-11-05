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Bộ trưởng Tài chính: Đầu tư công cần tăng vốn huy động 2,6 lần

Thứ Năm, 18:17, 05/11/2026
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VOV.VN - Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) đặt ra yêu cầu huy động vốn đầu tư công tăng 2,6 lần giai đoạn tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp thu tối đa ý kiến ĐBQH, siết chặt kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển tăng mạnh

Chiều 5/11, trình bày và giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn tới, tổng tư đầu tư toàn xã hội dự kiến tăng khoảng 2,21 lần. Trong đó, riêng nguồn vốn đầu tư công cần tập trung huy động tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn trước. Đối với một số địa phương, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển thậm chí tăng gấp 4,1 lần.

Mặc dù nhu cầu nguồn lực lớn, Bộ trưởng nhấn mạnh việc huy động vốn cho đầu tư phát triển vẫn phải bảo đảm cân đối vĩ mô, đáp ứng đầy đủ nguồn lực cho củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an toàn nợ công, hạn mức bội chi ngân sách nhà nước.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày và giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Bộ trưởng cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã quán triệt 4 nguyên tắc cơ bản: Thể chế hóa kịp thời các chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa đầy đủ các quy định, định hướng mới về tài chính - ngân sách và đầu tư trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Quản trị chi ngân sách theo hiệu quả, mọi khoản chi, chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước đều phải được đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. Yêu cầu đặt ra là hiệu quả sử dụng vốn giai đoạn tới phải nâng cao gấp đôi so với trước. Bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, kểm soát chặt chẽ an toàn nợ công và hạn mức vay, bảo đảm tính bền vững của nền tài chính.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời tăng tính chủ động cho ngân sách địa phương theo nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm".

"Không được giấu nguồn thu để tạo dư địa tăng thu"

Về nội dung ĐBQH quan tâm là chất lượng xây dựng dự toán ngân sách, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, dự toán phải sát thực tiễn, song công tác phân tích, dự báo vẫn còn hạn chế, chưa theo kịp diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Dẫn chứng năm 2025, Bộ trưởng cho biết, dự báo tăng trưởng kinh tế vào đầu năm chỉ khoảng 6%, nhưng kết quả thực hiện đạt 8,02%. Nguồn thu từ đất cũng có những biến động sau khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, khiến kết quả thu ngân sách có thể thay đổi đáng kể so với dự báo. Đối với dự toán năm 2027, theo phương án Chính phủ đã báo cáo, thu ngân sách dự kiến tăng khoảng 11% so với ước thực hiện năm 2026, trong khi yêu cầu tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức trên 10%.

Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo đã đặt ra yêu cầu rõ ràng trong quản lý thu ngân sách: “Không được giảm thu, không được ban hành chính sách không phù hợp với tình hình kinh tế, nhưng cũng không được giấu nguồn thu để tạo dư địa tăng thu”. Những trường hợp cố tình báo cáo không đúng tình hình tài chính, ngân sách phải được xử lý nghiêm.

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Toàn cảnh phiên họp Quốc hội chiều 5/11

Bên cạnh đó, việc phân cấp trách nhiệm thu cho địa phương cũng được chú trọng, gắn trách nhiệm của cơ quan thuế và hải quan địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH và cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo đề xuất việc phân bổ chi tiết các khoản kinh phí phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12. Trường hợp tiếp tục sử dụng các khoản kinh phí chưa được phân bổ chi tiết, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội, UBND báo cáo HĐND, trừ một số khoản chi đặc thù gắn với con người, chương trình, dự án và một số chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với tình trạng chuyển nguồn ngân sách lớn trong thời gian qua, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, một trong những nguyên nhân là số thu ngân sách tăng cao vào cuối năm. Dự thảo luật đã quy định cụ thể các điều kiện được chuyển nguồn, trong đó xác định thời hạn chuyển nguồn đến ngày 31/12 năm sau và quy định rõ những khoản kinh phí được phép chuyển nguồn. Việc này nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý ngân sách, hạn chế tình trạng chuyển nguồn không cần thiết.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội, phối hợp với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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