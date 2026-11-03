English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Tư pháp nêu loạt giải pháp ngăn thông đồng, bỏ cọc đấu giá

Thứ Ba, 18:25, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo đề xuất nâng tiền đặt trước lên 20-50% trong một số trường hợp, siết điều kiện tham gia, bổ sung chế tài với người trúng đấu giá bỏ cọc nhằm ngăn chặn thông đồng, dìm giá, trục lợi.

Tăng tiền đặt trước nhằm nâng cao trách nhiệm người tham gia

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, cơ quan soạn thảo đã rà soát, tiếp thu, chỉnh lý 48/64 điều của dự thảo; đồng thời sửa đổi một số quy định về kỹ thuật, trình tự, thủ tục và bổ sung 2 điều. Các nội dung tiếp thu, giải trình đã được thể hiện trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là giải pháp ngăn chặn tình trạng thông đồng, dìm giá, lợi dụng đấu giá để trục lợi.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung, hoàn thiện các quy định về điều kiện tham gia đấu giá. Theo đó, người tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại tài sản.

bo truong tu phap neu loat giai phap ngan thong dong, bo coc dau gia hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất, người tham gia phải đáp ứng điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tài chính. Dự thảo cũng quy định chặt chẽ hơn nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp có quan hệ công ty mẹ - công ty con hoặc cùng chịu sự chi phối, điều hành đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản.

Cùng với đó, các quy định kiểm soát hành vi thông đồng giữa những người tham gia đấu giá được bổ sung, hoàn thiện, nhằm bảo đảm hoạt động đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.

Về mức tiền đặt trước, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo quy định mức từ 20% đến 50% đối với một số trường hợp, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất ở của cá nhân. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của người tham gia, hạn chế tình trạng trả giá cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, gây ảnh hưởng đến kết quả đấu giá và công tác quản lý, sử dụng tài sản.

Dự thảo Luật cũng bổ sung chế tài đối với người trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Theo đó, trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá, không chấp nhận kết quả hoặc không thực hiện nghĩa vụ mua tài sản có thể bị mất tiền đặt trước và chịu mức phạt gấp đôi tiền đặt trước theo quy định của dự thảo. Các quy định này nhằm tăng trách nhiệm của người tham gia, hạn chế tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá.

Liên quan đến đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng lệnh cấm tham gia đấu giá đối với người vi phạm, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo đã cân nhắc kỹ và dự thảo tiếp tục giới hạn phạm vi áp dụng đối với đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản. Đây là những lĩnh vực thường xảy ra tình trạng thông đồng, dìm giá, trả giá cao rồi bỏ cọc.

Theo Bộ trưởng, việc mở rộng lệnh cấm đối với tất cả các loại tài sản cần được xem xét thận trọng, tránh tác động không cần thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư. Quy định phải bảo đảm tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm, đồng thời không tạo ra rào cản bất hợp lý đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Đẩy mạnh đấu giá trực tuyến, hạn chế nguy cơ thông đồng

Về tổ chức đấu giá trực tuyến, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho rằng, đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế sự can thiệp trực tiếp vào quá trình đấu giá. Dự thảo Luật định hướng đẩy mạnh hình thức đấu giá trực tuyến, qua đó giảm nguy cơ thông đồng, gây sức ép hoặc tác động đến người tham gia trong quá trình trả giá.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các quy định sửa đổi được xây dựng theo hướng tăng trách nhiệm của người tham gia, tổ chức hành nghề đấu giá và cơ quan quản lý; đồng thời hoàn thiện cơ chế giám sát, xử lý vi phạm.

Mục tiêu là bảo đảm hoạt động đấu giá tài sản được thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài sản.

thu-tuong-2.png

Thủ tướng: Sửa luật về đấu giá phải gắn với giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê

VOV.VN - Sáng nay (19/10), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, việc hoàn thiện quy định về đấu giá phải gắn chặt với điều tiết thị trường bất động sản, quản lý giá nhà ở xã hội, giá thuê nhà ở cho thuê.

 

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính phủ thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)
Chính phủ thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

VOV.VN - Chính phủ vừa thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), chuẩn bị trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai.

Chính phủ thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Chính phủ thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

VOV.VN - Chính phủ vừa thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), chuẩn bị trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai.

Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật
Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

VOV.VN - Các đại biểu cảnh báo cơ chế đấu thầu “giá thấp” đang gây chậm tiến độ, giảm chất lượng nhiều dự án đầu tư công, đồng thời kiến nghị sớm sửa luật. Trong bối cảnh quy mô đầu tư công tăng mạnh, cần tháo gỡ vướng mắc vốn ODA, thúc đẩy PPP và chuyển trọng tâm từ “giá rẻ” sang “chất lượng, tiến độ”.

Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

VOV.VN - Các đại biểu cảnh báo cơ chế đấu thầu “giá thấp” đang gây chậm tiến độ, giảm chất lượng nhiều dự án đầu tư công, đồng thời kiến nghị sớm sửa luật. Trong bối cảnh quy mô đầu tư công tăng mạnh, cần tháo gỡ vướng mắc vốn ODA, thúc đẩy PPP và chuyển trọng tâm từ “giá rẻ” sang “chất lượng, tiến độ”.

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ chia tách dự án để né đấu giá, đấu thầu đất; đồng thời đề nghị siết cam kết hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá thực chất hiệu quả dự án FDI và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ "lách" đấu giá đất qua chia tách dự án

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ chia tách dự án để né đấu giá, đấu thầu đất; đồng thời đề nghị siết cam kết hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá thực chất hiệu quả dự án FDI và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?
Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

VOV.VN - Giai đoạn 2024-2025, Hưng Yên nổi lên như điểm nóng đấu giá đất phía Bắc, với lô đất tại Khoái Châu đạt 158,2 triệu đồng/m2. Sang năm 2026, thị trường đấu giá đất hiện nay thế nào?

Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

VOV.VN - Giai đoạn 2024-2025, Hưng Yên nổi lên như điểm nóng đấu giá đất phía Bắc, với lô đất tại Khoái Châu đạt 158,2 triệu đồng/m2. Sang năm 2026, thị trường đấu giá đất hiện nay thế nào?

Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm
Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

VOV.VN - Chiều 27/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tổ chức họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

VOV.VN - Chiều 27/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tổ chức họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

 
Giáo dục
Tư vấn Luật