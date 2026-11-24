Giao Phú Thọ quản lý, đầu tư cao tốc Việt Trì - Hòa Bình

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao địa phương quản lý đoạn tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng giao tỉnh Phú Thọ quản lý, đầu tư hơn 40km cao tốc Việt Trì - Hòa Bình. Ảnh minh họa.

Theo phương án được đề cập, dự án có chiều dài khoảng 44km. Điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại khu vực xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ; điểm cuối kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tại khu vực phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi được giao quản lý, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, đường bộ, xây dựng và các quy định liên quan. Bộ Xây dựng đề nghị địa phương bảo đảm dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra; đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Theo điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, tuyến Việt Trì - Hòa Bình được bổ sung vào danh mục các tuyến đường bộ cao tốc thuộc hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02).

Tuyến được quy hoạch với quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực trong tỉnh Phú Thọ và với hệ thống cao tốc liên vùng.

Phú Thọ dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng ngân sách địa phương

Trước đó, tại Tờ trình số 1118 ngày 17/11/2026 gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị xem xét, giao quyền quản lý tuyến Việt Trì - Hòa Bình thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây để địa phương tổ chức đầu tư xây dựng.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 15.700 tỷ đồng, địa phương đã xây dựng phương án cân đối, bố trí nguồn vốn nhằm bảo đảm thực hiện toàn bộ dự án theo tiến độ dự kiến.

Tuyến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang cũng sắp được đầu tư lên chuẩn đường cao tốc có làn dừng khẩn cấp.

Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng. Đối với nguồn ngân sách Trung ương, ngày 13/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 372 về phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỉnh Phú Thọ dự kiến được hỗ trợ 6.571 tỷ đồng để thực hiện các dự án trọng điểm, liên vùng.

Trên cơ sở này, tỉnh Phú Thọ dự kiến đề xuất bố trí nguồn vốn hỗ trợ nói trên để thực hiện dự án cao tốc Việt Trì - Hòa Bình theo quy định.

Đối với phần vốn còn thiếu, UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2031-2035, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, khả năng cân đối ngân sách và thời gian bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Giải trình về sự cần thiết giao địa phương quản lý tuyến đường, UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, căn cứ quy định hiện hành tại Nghị định 165/2024 của Chính phủ và tình hình thực tế, việc giao tỉnh quản lý tuyến Việt Trì - Hòa Bình để tổ chức triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt là cần thiết.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc giao quyền quản lý cho địa phương sẽ phát huy tính chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và tổ chức giải phóng mặt bằng, qua đó rút ngắn thời gian triển khai, sớm phát huy hiệu quả đầu tư theo quy hoạch.

Với chiều dài khoảng 44km, quy mô quy hoạch 4 làn xe và sơ bộ tổng mức đầu tư 15.700 tỷ đồng, cao tốc Việt Trì - Hòa Bình là một trong những dự án hạ tầng giao thông đáng chú ý của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới. Khi được triển khai đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây và tăng cường khả năng kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.