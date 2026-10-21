Bộ Xây dựng yêu cầu Tây Ninh làm rõ nguồn vốn mở rộng Quốc lộ 1

Theo đề xuất của UBND tỉnh Tây Ninh, đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn dài khoảng 30,35km, từ ranh giới TP.HCM đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp. Tuyến đường hiện do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, có nền đường rộng 24-25m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua Tây Ninh chịu áp lực lưu lượng giao thông lớn từ các tỉnh miền Tây

Trước áp lực gia tăng lưu lượng phương tiện trong bối cảnh đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, một số đoạn tuyến, nút giao và khu vực đông dân cư có nguy cơ ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Tây Ninh dự kiến nghiên cứu mở rộng Quốc lộ 1 lên quy mô 10 làn xe, với lộ giới 60m. Trong đó, tuyến chính ở giữa có 6 làn xe cơ giới, hai bên bố trí đường song hành, mỗi bên 2 làn xe.

Phương án này hướng đến nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn và tăng cường kết nối giữa Tây Ninh với TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc mở rộng Quốc lộ 1 qua Tây Ninh cũng được nghiên cứu để bảo đảm đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới Tây Ninh do TP.HCM triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Dự án phía TP.HCM dài khoảng 9,62km, có mặt cắt ngang rộng 60-120m, quy mô 10-12 làn xe.

Bên cạnh định hướng mở rộng toàn tuyến, Bộ Xây dựng đang giao Cục Đường bộ Việt Nam lập chủ trương đầu tư hai nút giao Long Kim và Bình Nhựt trên Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.180 tỷ đồng.

Theo phương án dự kiến, nút giao Bình Nhựt sẽ được xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1 hiện hữu, quy mô 2 làn xe. Trong khi đó, nút giao Long Kim được đề xuất xây dựng hầm chui trên Quốc lộ 1, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và đường song hành hai bên, mỗi bên 2 làn xe.

Tây Ninh dự kiến nghiên cứu mở rộng Quốc lộ 1 lên quy mô 10 làn xe, với lộ giới 60m.

Bộ Xây dựng đánh giá quy mô đầu tư nút giao Long Kim cơ bản phù hợp với định hướng mở rộng Quốc lộ 1 của Tây Ninh. Đối với nút giao Bình Nhựt, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ đề nghị của địa phương để lựa chọn quy mô phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định và đồng bộ với phương án mở rộng tuyến đường.

Bộ Xây dựng đồng thời lưu ý, để có cơ sở triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn, UBND tỉnh Tây Ninh cần xác định nguồn vốn bảo đảm thực hiện toàn bộ dự án và có tờ trình đề nghị Bộ giao quản lý quốc lộ theo quy định.