Cà Mau có diện tích nuôi tôm nước lợ 418.000 hecta. Cơ cấu diện tích bao gồm 384.500 hecta nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, 22.000 hecta thâm canh cùng 11.500 hecta siêu thâm canh. Sản lượng tôm năm nay ước đạt hơn 512.000 tấn, tăng khoảng 8,4%.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm 418.000ha.

Quy mô này tạo nền tảng để địa phương phát triển song song hai hướng đi bổ trợ lẫn nhau, vừa khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển tôm sinh thái chất lượng cao, vừa ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào nuôi thâm canh, siêu thâm canh nhằm tăng năng suất và kiểm soát chất lượng đầu ra.

Trong năm 2026, địa phương tiếp tục duy trì và củng cố 48 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi với tổng diện tích liên kết, chứng nhận đạt 38.169 hecta. Các mô hình tôm – rừng, tôm – lúa được tổ chức bài bản gắn với nhiều bộ tiêu chuẩn khắt khe như Naturland, ASC, BAP,…

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, ngành tôm Cà Mau vẫn đối diện không ít điểm nghẽn như hạ tầng vùng nuôi chưa đồng bộ, chi phí vật tư đầu vào cao trong khi giá bán tôm nguyên liệu thường xuyên biến động, chất lượng và khả năng kiểm soát nguồn giống chưa đồng đều.

Sản lượng tôm đạt 512.000 tấn.

Trong năm 2027, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tổng sản lượng tôm đạt 677.200 tấn (riêng tôm nuôi khoảng 658.000 tấn). Trên cơ sở giữ ổn định tổng diện tích 418.000 hecta nhưng điều chỉnh cơ cấu theo hướng giảm diện tích quảng canh cải tiến xuống còn 383.500 hecta, giữ nguyên 22.000 hecta thâm canh và tăng diện tích siêu thâm canh lên 12.500 hecta.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, địa phương sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển ngành tôm, gồm: Tổ chức lại sản xuất, phát huy lợi thế từng vùng sinh thái; nâng cao chất lượng con giống và quản lý vật tư đầu vào, tăng cường quản lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh…

Cà Mau sẽ ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển ngành hàng tôm.

Đặc biệt, ngành chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua việc ưu tiên công nghệ quản lý thức ăn, giám sát môi trường và tự động hóa phù hợp với khả năng đầu tư để giảm giá thành, nâng cao tỷ lệ sống.

Các mô hình nuôi công nghệ cao, tuần hoàn đều được đánh giá kỹ về hiệu quả kinh tế lẫn tác động môi trường trước khi nhân rộng, song hành với lộ trình số hóa dữ liệu vùng nuôi, sản lượng, dịch bệnh phục vụ truy xuất nguồn gốc.