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Cà Mau phát triển nghề muối truyền thống theo hướng hiện đại

Thứ Năm, 14:33, 29/10/2026
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VOV.VN - Để tiếp tục nâng chất nghề muối truyền thống của địa phương, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phát triển nghề muối bền vững và hiện đại.


Diện tích sản xuất muối của tỉnh Cà Mau vào khoảng 1.588 ha; trong đó, sản xuất theo phương pháp trải bạt 238 ha; sản lượng thu hoạch năm 2025 đạt hơn 57.000 tấn.

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Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 1.500 ha canh tác muối.

Các đơn vị chức năng tỉnh đã hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng các mô hình sản xuất giúp nâng cao sản lượng, giá trị sản phẩm muối. Ứng dụng công nghệ kết tinh trên nền sân trải bạt giúp năng suất muối tăng hơn 20% so với phương pháp truyền thống.

Việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm muối tại các hội chợ, triển lãm, sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch và trên nền tảng số giúp thị trường được mở rộng. Xuất khẩu muối sang Nhật Bản, Hàn Quốc, còn góp phần nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu.

Theo kế hoạch “Phát triển ngành muối trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 – 2030”, Cà Mau phấn đấu và duy trì diện tích sản xuất khoảng 1.600 ha, sản lượng tăng lên 76.000 tấn/năm vào cuối giai đoạn. Trong đó, đạt 320 ha muối trải bạt, lợi nhuận bình quân/ha tăng tối thiểu 30%; còn lại 100% diện tích sản xuất muối truyền thống được cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng đồng bộ.

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Đến năm 2030 sản lượng muối của tỉnh Cà Mau phấn đấu đạt 76.000 tấn.

Ngoài ra, tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng tỷ lệ muối được qua chế biến đạt trên 30% tổng sản lượng; phấn đấu 50% hộ diêm dân tham gia vào các tổ chức hợp tác hoặc liên kết sản xuất với doanh nghiệp…

Để đạt được mục tiêu, Cà Mau sẽ tập trung củng cố các HTX hiện có; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất muối tập trung; tiếp tục phát triển các sản phẩm muối đạt chứng nhận OCOP; khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý “Muối ăn Bạc Liêu” và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm muối ở Bạc Liêu”; mở rộng thị trường tiêu thị và hỗ trợ vốn phát triển nghề muối.

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Tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để sản phẩm muối đạt giá trị gia tăng cao.

Một trong những giải pháp đáng chú ý khác, là việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tỉnh tập trung rà soát, đánh giá lại các mô hình đã triển khai; Hoàn thiện chuỗi công nghệ sản xuất muối sạch. Bên cạnh đó, hỗ trợ đổi mới công nghệ chế biến, sấy, bảo quản, đóng gói và đa dạng hóa sản phẩm từ muối.

Nghề làm muối của Cà Mau có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm, gắn với đời sống, sinh kế của nhiều thế hệ diêm dân ven biển. Năm 2013, sản phẩm “Muối ăn Bạc Liêu” được cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và năm 2020, nghề làm muối của địa phương được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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