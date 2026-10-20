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Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện Festival Tôm, Xin chào Cà Mau và Ngày Văn hóa

Thứ Ba, 16:14, 20/10/2026
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VOV.VN - Từ khoảng giữa tháng 11/2026, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn gồm: Xin chào Cà Mau; Festival Tôm Cà Mau – Lần thứ II và các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ngày 20/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức họp báo Quý III, thông tin về hoạt động chào mừng ngày văn hóa Việt Nam 24-11 và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026.

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Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi họp báo.

Mở đầu là sự kiện “Xin chào Cà Mau”, để xúc tiến kinh tế và quảng bá, giao thương tại hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tại TP. Hồ Chí Minh, “Không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau gắn với Festival Tôm” sẽ diễn ra từ ngày 13/11 đến 18/11 tại Khu dân cư Pegasuite (phường Bình Đông) với quy mô 90 gian hàng.

Tiếp đó, từ ngày 24/11 đến 29/11/2026, sự kiện “Xin chào Cà Mau” sẽ diễn ra tại Quảng trường Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) nhằm kết nối giao thương sản phẩm OCOP, giới thiệu tiềm năng đầu tư và du lịch Đất Mũi đến thị trường phía Bắc.

Trọng tâm của chuỗi sự kiện trong tháng 11, là Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau- Vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21/11 đến 23/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên). Lễ khai mạc chính thức được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 21/11.

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Lễ khai mạc chính thức được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 21/11

Sự kiện quy tụ khoảng 350 gian hàng triển lãm, dự kiến đón từ 8.000 đến 10.000 lượt khách tham quan. Trong khuôn khổ festival, “Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026” do Bộ NN&MT, phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì vào ngày 22/11. Bên cạnh đó, còn có các phiên kết nối cung cầu, hội thảo giao thương và hoạt động tham quan khảo sát thực địa vùng nuôi.

Gắn liền với các hoạt động kinh tế, chuỗi hoạt động “Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026” mang chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 25/11/2026.

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động văn hóa là Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau (tối 22/11), tôn vinh các giá trị di sản đặc sắc của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa qua nghệ thuật Đờn ca tài tử, múa Rô băm, Dù kê, múa Lân và hòa tấu nhạc Ngũ âm; Không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống…

Nhiều hoạt động thể thao, hội thi phụ trợ hấp dẫn cũng được tổ chức trong dịp này, như: Giải Marathon Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM (14-15/11), Giải Đua Vỏ máy Composite mở rộng lần thứ IV (22/11).

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Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau phát biểu tại cuộc họp báo.

Tại họp báo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã mong muốn, các cơ quan báo chí quan tâm, hỗ trợ tỉnh về mặt truyền thông.

Chuỗi sự kiện thể hiện cho nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp: lấy phát triển kinh tế làm trụ cột, lấy bảo tồn văn hóa làm nền tảng tinh thần.

Việc chủ động kết nối thị trường toàn quốc và tôn vinh các giá trị bản sắc địa phương sẽ tạo đà vững chắc cho thương hiệu "Tôm Cà Mau" tiếp tục vươn xa trên thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Cà Mau - điểm đến an toàn, ấn tượng và giàu tiềm năng.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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