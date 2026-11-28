Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở KH&CN Cà Mau cho biết, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực để nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng. Tuy vậy, việc đưa công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ không chạy theo phong trào mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Tỉnh Cà Mau sẽ cụ thể hóa Nghị quyết 57 để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực.

Sở KH&CN đang tập trung vào nhiều giải pháp. Trước hết, lựa chọn công nghệ phù hợp để giải quyết các bài toán lớn dựa trên các nhiệm vụ được giao và thế mạnh của tỉnh.

Cụ thể, với ngành tôm sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) giám sát môi trường; nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn RAS-IMTA quy mô 1.500 ha.

Với ngành cua ứng dụng công nghệ sinh học phục tráng giống, nhân rộng nuôi cua hộp đa tầng và số hóa vùng nuôi. Trong nông - lâm nghiệp, tỉnh sản xuất chế phẩm sinh học cải tạo hàng ngàn ha đất mặn; đưa các giống lúa chịu mặn BL9, Camau1, Camau3 vào lưu hành và nuôi cấy mô hơn 27.700 bịch giống keo lai, keo lá tràm, chuối sạch bệnh.

Cà Mau sẽ nhân rộng mô hình nuôi tôm tuần hoàn ra 1.500ha.

Bên cạnh đó, Cà Mau xác định đặt doanh nghiệp làm trung tâm thương mại hóa công nghệ. Qua khảo sát tại 150 đơn vị (66 doanh nghiệp, 70 hợp tác xã), cơ quan chuyên môn ghi nhận nhu cầu đổi mới thiết bị, tự động hóa và bảo quản, đóng gói tại nhiều đơn vị. Từ đó, Sở KH&CN sẽ có chính sách đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả.

Tỉnh cũng đang từng bước chuyển dịch sang sản xuất dựa trên dữ liệu và AI chuyên sâu. Trong đó, việc xây dựng kho dữ liệu chuẩn "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", kết hợp AI với IoT và viễn thám để cảnh báo dịch bệnh, sạt lở, xâm nhập mặn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ngoài ra, Cà Mau đang mở rộng hợp tác tri thức trong giai đoạn 2026–2030. Như việc ký kết hợp tác với Bộ KH&CN; cùng Tập đoàn CT Group phát triển UAV, bản sao số, tín chỉ carbon rừng ngập mặn; Sở KH&CN cũng đang cùng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam và hai Đại học Quốc gia để lượng hóa đóng góp của khoa học, công nghệ vào GRDP.

Trong phát triển ngành cua, Cà Mau ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng con giống.

Cuối cùng, tỉnh Cà Mau sẽ hoàn thiện các cơ chế chính sách, ưu tiên thương mại hóa, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thu hút chuyên gia.

Theo ông Nguyễn Phương Bắc, mục tiêu cuối cùng Cà Mau hướng đến, là biến công nghệ thành giá trị gia tăng thực chất. Con tôm, con cua hay du lịch Cà Mau sẽ cạnh tranh bằng tiêu chuẩn xanh, quy trình tuần hoàn và đóng góp thực vào tăng trưởng “hai con số”.