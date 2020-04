Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Sơn La sẵn sàng hoạt động trở lại

Đây là tin vui đối với hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn vì đã đóng cửa ngừng hoạt động để phòng, tránh dịch Covid-19 từ nhiều ngày nay.

Để triển khai hoạt động đảm bảo an toàn, tiếp tục phòng chống dịch bệnh, ngay sau khi có thông báo về việc được hoạt động trở lại, các cơ sở kinh doanh ở Sơn La đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất chờ ngày được mở cửa hoạt động.

Khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh để chuẩn bị đón khách.

Anh Bùi Ngọc Lâm, Quản lý chuỗi nhà hàng Lâm Tới, thành phố Sơn La cho biết: nhà hàng đã cho nhân viên tổ chức lau dọn bàn ghế với cồn và nước sát khuẩn; kê bàn cách bàn 2m và sẽ bố trí không quá 20 khách trong 1 phòng. Khi đón khách sẽ thực hiện khử khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của các cơ quan y tế.

“Sau khi có quyết định của UBND tỉnh cho phép các nhà hàng hoạt động vào 27/4, anh em chúng tôi từ nhân viên cho đến các lãnh đạo đều rất phấn khởi. Trong mùa dịch này, chúng tôi vẫn đảm bảo những phương châm về an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như thực hiện đúng những hướng dẫn của các cơ quan y tế về phòng chống dịch Covid-19, để vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân nhân viên vừa an toàn cho khách khi đến với nhà hàng”, anh Lâm nói./.