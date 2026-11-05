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Cải chính

Cải cách thuế: Tiếp sức doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Thứ Năm, 06:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Giảm 30% thuế thu nhập trong hai năm 2026-2027 cùng chính sách xử lý nợ thuế tồn đọng được kỳ vọng giúp cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và sức mua thị trường, các chính sách hỗ trợ thuế được xem là giải pháp quan trọng để củng cố năng lực phục hồi và tạo động lực tăng trưởng.

Theo Nghị định 398/2026/NĐ-CP, từ ngày 29/10/2026, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong hai năm 2026–2027. Cùng với đó, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ thuế hướng tới tháo gỡ các khoản nợ tồn đọng, nhất là với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

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Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng chính thức được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2026-2027.

Dù tác động đến những nhóm đối tượng và nghĩa vụ thuế khác nhau, hai chính sách cùng hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng cho người nộp thuế, khơi thông nguồn lực và cải thiện môi trường kinh doanh.

Giảm thuế: Tiếp sức doanh nghiệp, kích cầu nền kinh tế

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định, chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong hai năm 2026-2027 sẽ giúp người nộp thuế giảm áp lực tài chính, có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Được, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thiếu vốn, khoản thuế được giảm có thể được sử dụng để bù đắp chi phí tiền lương, thuê mặt bằng và các khoản vận hành khác. Đây cũng là nguồn lực bổ sung mà doanh nghiệp không phải vay ngân hàng, không phát sinh nghĩa vụ trả gốc và lãi.

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Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

“Trong giai đoạn doanh nghiệp đang thiếu vốn, tiết kiệm được 30% thuế cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đây là khoản hỗ trợ từ Nhà nước mà doanh nghiệp không phải trả lại, khác với việc đi vay vốn vẫn phải chịu chi phí lãi vay”, ông Được phân tích.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, chính sách giảm thuế còn có thể tác động tích cực đến tổng cầu. Khi thu nhập khả dụng của cá nhân, hộ kinh doanh được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm cũng có thêm động lực. Người dân có điều kiện chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục, y tế và các nhu cầu thiết yếu.

“Khi sức cầu tăng, doanh nghiệp có thêm đầu ra tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, từ đó được khuyến khích mở rộng sản xuất, kinh doanh. Quá trình này tạo ra tác động tích cực đồng thời ở cả phía cung và phía cầu, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Như vậy, giảm thuế không chỉ là biện pháp hỗ trợ tài chính trong ngắn hạn mà còn có ý nghĩa kích thích sản xuất, tiêu dùng và đầu tư. Khi doanh nghiệp duy trì được hoạt động, việc làm và thu nhập của người lao động cũng được bảo đảm, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực trong chuỗi cung ứng.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, việc giảm thuế và đề xuất xử lý các khoản nợ thuế thể hiện nỗ lực chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế. Ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở số tiền được giảm mà còn ở khả năng khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, hiệu quả hỗ trợ còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Những đơn vị kinh doanh thua lỗ, không phát sinh số thuế phải nộp sẽ không được hưởng lợi trực tiếp nhiều từ chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, theo ông Nguyễn Quang Huy, “giảm thuế cần đi cùng cải thiện tiếp cận vốn, thúc đẩy thanh toán và mở rộng thị trường, để dòng tiền tiết kiệm chuyển thành năng lực sản xuất”.

Xóa nợ thuế: Cần giải pháp xử lý tận gốc, tránh chồng chéo

Bên cạnh chính sách giảm thuế, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế. Trong đó, điểm đáng chú ý là đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với một số trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh. Chính sách này được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2,5 triệu người nộp thuế, góp phần đẩy nhanh quá trình làm sạch mã số thuế.

Thực tế, có những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý. Trong khi đó, các khoản nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt tiếp tục tồn tại trên hệ thống, khiến việc xử lý hồ sơ trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Được, cần cân nhắc việc xóa nợ đối với doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể, bởi một số trường hợp đã có cơ chế xử lý theo Nghị quyết 94. Chính sách mới cần bảo đảm tính kế thừa, tránh chồng chéo và xác định rõ đối tượng, điều kiện áp dụng.

Từ thực tiễn tư vấn thuế, ông Được cho rằng, cần nghiên cứu giải pháp xử lý tận gốc những trường hợp doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế do không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo đó, có thể xem xét sửa đổi Luật Quản lý thuế và Luật Doanh nghiệp, cho phép người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể với thời điểm được xác định từ khi mã số thuế bị khóa, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo vị chuyên gia, cách tiếp cận này có thể giúp tránh phát sinh hàng loạt nghĩa vụ kê khai, lập báo cáo tài chính, lệ phí môn bài và tiền phạt trong những năm doanh nghiệp đã thực tế ngừng hoạt động. Chẳng hạn, một doanh nghiệp bị khóa mã số thuế từ năm 2010 nhưng đến nay mới làm thủ tục giải thể. Nếu phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ cho toàn bộ giai đoạn sau khi ngừng hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với khối lượng thủ tục và chi phí tuân thủ lớn.

“Nếu có cơ chế xác định thời điểm chấm dứt hoạt động phù hợp với thực tế, người nộp thuế có thể giảm đáng kể gánh nặng hồ sơ; cơ quan thuế cũng giảm áp lực rà soát, xử lý những nghĩa vụ phát sinh trong thời gian doanh nghiệp không còn hoạt động. Đây là hướng xử lý cần được nghiên cứu để vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa giảm chi phí quản lý nhà nước”, ông Được nói thêm.

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Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế, trường Đại học Nguyễn Trãi

Ở góc độ chính sách, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, việc xử lý nợ thuế cần có tiêu chí rõ ràng, dữ liệu được chuẩn hóa và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Cần phân định cụ thể các trường hợp được xem xét xóa nợ, điều kiện hồ sơ và thời hạn thực hiện, tránh áp dụng thiếu thống nhất hoặc tạo tâm lý thiếu công bằng đối với người nộp thuế đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ.

Theo vị chuyên gia, hiệu quả chính sách không nên chỉ được đánh giá bằng số tiền thuế được miễn, giảm hay xóa nợ, mà cần nhìn vào thời gian xử lý thủ tục, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, số cơ sở kinh doanh có thể hoạt động trở lại và số việc làm được duy trì.

Giảm thuế và xử lý nợ thuế có thể làm giảm nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu được thiết kế đúng đối tượng, triển khai minh bạch và gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, các chính sách này có thể góp phần nuôi dưỡng nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Quan trọng hơn, cải cách thuế không chỉ là điều chỉnh mức thu hay xử lý các khoản nợ tồn đọng, mà còn cần hướng tới giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm đầu tư, kinh doanh. Đây là nền tảng để chính sách hỗ trợ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần củng cố sức khỏe doanh nghiệp và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Diệp Diệp/VOV.VN
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