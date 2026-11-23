Luật mới chặn thu tiền giữ chỗ khi nhà chưa đủ điều kiện bán

Hiện nay, tại một số sự kiện giới thiệu dự án, khách hàng được đề nghị chuyển 50 triệu đồng, có nơi tới 100 triệu đồng, cho đơn vị phân phối để được ưu tiên chọn căn. Nhiều người mua lo chậm tay sẽ mất chỗ. Với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), câu hỏi cần đặt ra trước khi chuyển tiền là: căn hộ đã đủ điều kiện mở bán chưa?

Sức ép giành quyền chọn căn từng hiện rõ trong đoạn video về một sự kiện giới thiệu dự án ở khu vực Bình Dương cũ hồi tháng 9/2025. Quanh bàn phát phiếu, nhiều người chen lấn, hai phụ nữ trèo lên bàn để giành những tờ phiếu màu xanh. Một trong hai người sau đó xác nhận mình là môi giới tham gia tranh phiếu. Hình ảnh ấy cho thấy một chi tiết đáng chú ý: người giành phiếu ngay tại bàn có thể là môi giới, còn người phải quyết định có xuống tiền hay không lại là khách mua nhà.

Nhiều người dân mua nhà trên giấy ở dự án Roxana Bình Dương (cũ)

Khi nào chủ đầu tư được nhận tiền?

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã giới hạn tiền cọc ở mức 5% đối với nhà ở, công trình hình thành trong tương lai và chỉ cho phép chủ đầu tư nhận cọc khi bất động sản đủ điều kiện kinh doanh. Điểm đáng chú ý của luật sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, là quy định cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký hợp đồng mua bán, thuê mua hoặc chuyển nhượng trước thời điểm đó. Vì vậy, ngay cả khoản thu thấp hơn 5% cũng phải đáp ứng điều kiện về thời điểm và mục đích thu.

Khi căn hộ đã đủ điều kiện kinh doanh, chủ đầu tư được nhận cọc tối đa 5% giá bán hoặc giá thuê mua và phải ghi rõ mức giá trong thỏa thuận đặt cọc. Tiền cọc được tính vào lần thanh toán đầu tiên. Chẳng hạn, với căn hộ hình thành trong tương lai giá 3 tỷ đồng, mức cọc tối đa là 150 triệu đồng. Do lần thanh toán đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, người đã cọc đủ 150 triệu đồng chỉ phải đóng thêm tối đa 750 triệu đồng trong đợt này.

Các đợt thu tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng. Trước khi bàn giao nhà, tổng số tiền bên bán được thu tối đa là 70% giá trị hợp đồng, hoặc 50% nếu bên bán là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp luật quy định. Người mua thanh toán 5% cuối cùng khi nhận giấy chứng nhận. Nếu tự nguyện làm thủ tục cấp giấy, người mua thanh toán khoản này sau khi chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ.

Nếu sàn môi giới đứng tên thu tiền?

Đây là điểm quy định mới sẽ gặp ngay khi đi vào thực tế. Chủ đầu tư có thể là bên ký hợp đồng bán căn hộ, trong khi phiếu thu tiền giữ chỗ lại mang tên một đơn vị phân phối. Luật yêu cầu sàn giao dịch kiểm tra hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh của bất động sản trước khi niêm yết. Còn để xác định trách nhiệm đối với khoản tiền đã thu, phải làm rõ sàn nhận tiền cho ai và cam kết điều gì với khách hàng.

Cảnh cướp cọc trong lễ mở bán 1 dự án ở TP.HCM

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng cần xem xét cả thỏa thuận lẫn dòng tiền thực tế. Nếu chứng từ ghi “phí tư vấn”, cần xác định khách hàng đã nhận dịch vụ gì, việc nộp phí có phải điều kiện để được chọn căn hay không và đơn vị phân phối có thu hộ chủ đầu tư hay không.

Với những khoản giữ chỗ đã nộp trước khi luật mới có hiệu lực, theo luật sư Trần Tuấn Anh, việc hoàn trả hoặc xử lý vi phạm phải căn cứ vào thỏa thuận, pháp luật tại thời điểm giao dịch và quy định chuyển tiếp. Đó cũng là lý do người mua cần biết ngay từ lúc chuyển tiền: ai nhận tiền, nhận để làm gì và ai phải hoàn trả nếu hai bên không ký được hợp đồng mua bán? Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng: Chủ đầu tư sẽ có nhiều cách lách luật thu tiền của người dân bằng nhiều hình thức khác nhau đặc biệt là thu tiền phí tư vấn.