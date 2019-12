Cam Vinh và các đặc sản Nghệ An đến với người tiêu dùng Hà Nội

Từ ngày 17-21/12 tới đây, UBND tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Central Retail Việt Nam và siêu thị BigC Thăng Long tổ chức “Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An năm 2019”. Sự kiện được sẽ diễn ra tại siêu thị BigC Thăng Long, 222 đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, cầu Giấy, Hà Nội.



Ban Tổ chức cho biết, sự kiện sẽ có quy mô 90 gian hàng với sự tham gia của các hội viên, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, hiệp hội trang trại, hộ sản xuất kinh doanh cam Vinh, bao gồm các giống cam Xã Đoài, Vân Du, Sông Con, V2,... cùng các sản phẩm, đặc sản, sản phẩm OCOP của các làng nghề, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Đặc sản cam Vinh được xác lập chỉ dẫn địa lý năm 2007, là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Nghệ An.

Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An năm 2019 còn có các gian hàng tham gia trưng bày sản phẩm truy xuất nguồn gốc, sản phẩm đổi mới sáng tạo; giới thiệu các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại và sản phẩm KH&CN. Qua đó giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, nhất là cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Theo ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, Nghệ An đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình cụ thể, nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tập trung hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với những sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh gắn với việc hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển thương hiệu cam Vinh và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An đến năm 2025”. Từ các chủ trương đó, trên địa bàn tỉnh đã có 2 sản phẩm được xác lập văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý là Cam Vinh và Gừng Kỳ Sơn; 2 nhãn hiệu chứng nhận cho Nước mắm Vạn Phần và Dê Tân Kỳ; 21 đối tượng được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể; Hơn 40 sản phẩm nông sản được dán tem truy xuất nguồn gốc…

Đối với đặc sản cam Vinh, sau khi được xác lập chỉ dẫn địa lý năm 2007, cam Vinh đã được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Nghệ An, với mục tiêu không chỉ phát triển thành sản phẩm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn được gìn giữ, phát huy giá trị như một sản phẩm văn hóa của tỉnh. Bên cạnh sản phẩm cam Vinh, tỉnh Nghệ An còn có rất nhiều sản phẩm, đặc sản nổi tiếng khác như gừng, dứa, bưởi, trám đen, gà vườn, nước mắm, hải sản và rất nhiều sản phẩm truyền thống mang đặc trưng vùng miền đang từng bước được phát triển và thương mại hóa.

“Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019 nhằm phát huy giá trị của chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm cam quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã và người dân sản xuất, kinh doanh cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh sản phẩm cam, qua đó tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế mở rộng thị trường tiêu thụ”, ông Vinh cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh lâu dài tại tỉnh, nhất là các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các Bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố Hà Nội và các Tập đoàn bán lẻ trong việc tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu sản phẩm, hàng hóa để từ đó nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản cung cấp đến người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Được biết, thời gian gần đây, các hộ sản xuất, kinh doanh tại Nghệ An đã có ý thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, đã đầu tư về chất lượng, mẫu mã, bao bì, đăng ký sở hữu trí tuệ và dán tem truy xuất nguồn gốc.

Các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đã tuân thủ quy trình, kỹ thuật, chủ động áp dụng giống mới, công nghệ mới, một số hộ đã hướng tới sản xuất và chế biến các sản phẩm sạch, an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP… Nhờ đó, bộ mặt nông nghiệp của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Năng suất, chất lượng của các nông sản, đặc sản được nâng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng khả năng cạnh trên thị trường./.