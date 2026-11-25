Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn tiếp cận vấn đề năng lượng theo hướng cắt giảm hóa đơn điện, trong khi xu hướng mới đòi hỏi phải quản trị tổng thể nguồn năng lượng. Một trong những sai lầm phổ biến là đánh giá hiệu quả đầu tư chỉ dựa trên chi phí điện hiện tại hoặc thời gian hoàn vốn dự kiến.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc khối Đào tạo và Phát triển doanh nghiệp thuộc Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục (InSTED), nhấn mạnh doanh nghiệp cần xem năng lượng là yếu tố chiến lược, thay vì chỉ là chi phí vận hành.

Ông Nguyễn Thành Trung - Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục

Theo ông, các khách hàng quốc tế ngày càng yêu cầu nhà cung cấp minh bạch nguồn điện, kiểm kê phát thải khí nhà kính và tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Những tiêu chí này đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì đơn hàng và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để đáp ứng yêu cầu kép về tiết giảm chi phí và giảm phát thải, ông Trung đề xuất kết hợp điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và nền tảng quản lý năng lượng thông minh (EMS), qua đó tối ưu nguồn điện và hiệu quả vận hành.

Ông Mã Khai Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm năng lượng

Ở góc độ chính sách, ông Mã Khai Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM) cho biết: Hiện nay Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư nguồn điện tại chỗ, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng để nâng cao khả năng tự chủ và giảm áp lực lên lưới điện quốc gia.

Đáng chú ý, quy định mới tại Nghị định 243/2026 của Chính phủ (về cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA và phát triển năng lượng tái tạo) đã nâng tỷ lệ điện dư được phép bán lên tối đa 50%, thay vì 20% như trước đây, tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn nguồn năng lượng tái tạo.

Song song đó, cơ chế DPPA cho phép doanh nghiệp mua điện tái tạo trực tiếp từ các nhà sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải và đáp ứng các cam kết về phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội (ESG).

Nhiều KCN tại Việt Nam còn theo kiểu cũ, chưa đầu tư điện mặt trời

Ông Hiền lưu ý, hiện nay còn rào cản là các khu công nghiệp kiểu cũ tại Việt Nam chưa có mô hình pin năng lượng mặt trời áp mái, cần phải có sự đầu tư bổ sung hệ thống điện mặt trời. Do đó, cần phải có sự đánh giá lại cấu trúc các nhà xưởng, hạ tầng hiện hữu để có giải pháp phù hợp.

"Với cấu trúc nhà máy cũ, khả năng đáp ứng được tải, an toàn cháy nổ, với điều kiện cho phép thúc đẩy các khu công nghiệp. Hiện còn nhiều nhà máy chưa lắp đặt được, có thể thúc đẩy mua bán, giảm gánh nặng cung cấp năng lượng của quốc gia", ông Hiền nhấn mạnh.