Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững

VOV.VN - Mặc dù công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,9% trong 2 tháng đầu năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước) song, nếu nhìn vào chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 (ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước) cũng như thời gian trước đó, nhất là năm 2023 vừa qua, cho thấy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp còn rất nhiều thách thức.