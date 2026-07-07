Cần Thơ tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng hai con số

Chiều nay 7/7, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ, động viên doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành hữu quan và hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, thành phố cần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới và tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Hội nghị lần này không chỉ lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà còn nhằm nhận diện rào cản trong môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó kịp thời đề ra các giải pháp, quyết sách phù hợp. Lãnh đạo thành phố mong muốn các doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh những bất cập trong thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, công tác phối hợp giữa các cơ quan, cũng như chia sẻ những kiến nghị dài hạn về môi trường đầu tư, hạ tầng, đổi mới công nghệ và định hướng mở rộng sản xuất.

Doanh nghiệp thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thông tin khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, đồng thời thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai và đầu tư còn kéo dài; Việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch và xác định giá đất chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý trong hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu.

Nhiều doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ mở rộng vùng nguyên liệu, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, những ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy niềm tin và quyết tâm đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thành phố sau hợp nhất. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm hành động.

Đối với các kiến nghị được doanh nghiệp nêu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Văn phòng UBND thành phố khẩn trương tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương và thời hạn xử lý cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được rà soát, tổng hợp để thành phố kịp thời kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục cải cách mạnh mẽ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…