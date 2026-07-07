English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng hai con số

Thứ Ba, 19:34, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/7, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ, động viên các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Chiều nay 7/7, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ, động viên doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành hữu quan và hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

can tho thao go diem nghen cho doanh nghiep, huong toi tang truong hai con so hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, thành phố cần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới và tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

can tho thao go diem nghen cho doanh nghiep, huong toi tang truong hai con so hinh anh 2
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Hội nghị lần này không chỉ lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà còn nhằm nhận diện rào cản trong môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó kịp thời đề ra các giải pháp, quyết sách phù hợp. Lãnh đạo thành phố mong muốn các doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh những bất cập trong thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, công tác phối hợp giữa các cơ quan, cũng như chia sẻ những kiến nghị dài hạn về môi trường đầu tư, hạ tầng, đổi mới công nghệ và định hướng mở rộng sản xuất.

can tho thao go diem nghen cho doanh nghiep, huong toi tang truong hai con so hinh anh 3
Doanh nghiệp thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thông tin khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, đồng thời thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai và đầu tư còn kéo dài; Việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch và xác định giá đất chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý trong hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu.

 Nhiều doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ mở rộng vùng nguyên liệu, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

can tho thao go diem nghen cho doanh nghiep, huong toi tang truong hai con so hinh anh 4
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, những ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy niềm tin và quyết tâm đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thành phố sau hợp nhất. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm hành động.

Đối với các kiến nghị được doanh nghiệp nêu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Văn phòng UBND thành phố khẩn trương tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương và thời hạn xử lý cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được rà soát, tổng hợp để thành phố kịp thời kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục cải cách mạnh mẽ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng phát động phong trào thi đua, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thủ tướng phát động phong trào thi đua, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cho rằng: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ.

Thủ tướng phát động phong trào thi đua, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng phát động phong trào thi đua, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cho rằng: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ.

Đoàn Kiểm tra số 21 đề nghị Huế tháo gỡ điểm nghẽn để đạt tăng trưởng hai con số
Đoàn Kiểm tra số 21 đề nghị Huế tháo gỡ điểm nghẽn để đạt tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 4/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Đoàn Kiểm tra số 21 đề nghị Huế tháo gỡ điểm nghẽn để đạt tăng trưởng hai con số

Đoàn Kiểm tra số 21 đề nghị Huế tháo gỡ điểm nghẽn để đạt tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 4/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số
Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp