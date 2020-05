Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tàu siêu trọng tải

Mới đây, tại thành phố Hải Phòng, Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân đón thêm tuyến dịch vụ hàng hải mới với tàu siêu trọng tải mang tên One Contribution.

Tàu One Contribution có trọng tải 90.000 tấn, sức chở 8.560 TEU, dài 316 m, là một trong 11 tàu siêu trọng tải thuộc Liên minh THE Alliance gồm 4 hãng tàu ONE (Nhật Bản); Hapag Lloyd (Đức); Yang Ming, Đài Loan (Trung Quốc) và HMM (Hàn Quốc).

Tàu One Contribution có trọng tải 90.000 tấn, sức chở 8.560 TEU, dài 316 m, là một trong 11 tàu siêu trọng tải thuộc Liên minh THE Alliance.

Tàu được khai thác trên tuyến dịch vụ PS3 xuyên Thái Bình Dương kết nối trực tiếp Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép của Việt Nam với khu vực bờ Tây Hoa Kỳ, với hải trình: TC-HICT (Hải Phòng) - Los Angeles - Oakland - Pusan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Singapore - Port Klang - Nhava Sheva - Pipavav Port - Colombo - Port Kelang - Singapore - TCIT (Cái Mép).

Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng cũng đón thành công tàu mẹ CSCL BOHAI SEA của hãng tàu COSCO khai thác trên tuyến dịch vụ mới ACCI, kết nối trực tiếp Hải Phòng với bang California, Hoa Kỳ.

Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong 2 tháng vừa qua, Cảng TC-HICT đã liên tục đón thành công thêm 2 tuyến dịch vụ mới. Đây là minh chứng cho tiềm năng phát triển của cảng nước sâu tại miền Bắc nước ta cũng như tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Việc đón tàu siêu trọng tải One Contribution có trọng tải 90.000 tấn là minh chứng cho tiềm năng phát triển của cảng nước sâu tại miền Bắc cũng như tiềm năng phát triển của kinh tế Việt Nam.

Trong thời gian tới, Cảng TC-HICT sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ để đón thêm các tuyến dịch vụ đường biển mới và ghi dấu ấn của cảng trung chuyển quốc tế tại miền Bắc Việt Nam trên bản đồ các cảng trung chuyển của khu vực và trên thế giới./.