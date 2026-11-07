Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng tại Nam Tuấn

Hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thông

Cuối tháng 10, tại công trường tuyến đường Phia Tráng - Đông Giang, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng, nhà thầu đang tập trung máy móc và nhân công thi công các hạng mục kè, bó nền và mương thoát nước. Đây là dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, có tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Ông Mạc Nông Đức, đại diện đơn vị thi công cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang xây kè bó nền đường và xây mương. Máy móc, nhân công được tập trung thường xuyên. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong khoảng một tuần; sau đó cần khoảng 20 ngày để đổ mặt đường. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành trong tháng 11, đúng như cam kết với chủ đầu tư."

Cuối tháng 10, tại công trường tuyến đường Phia Tráng - Đông Giang, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng, nhà thầu đang tập trung máy móc và nhân công thi công các hạng mục kè, bó nền và mương thoát nước

Tiến độ công trình được người dân quan tâm bởi nhiều tuyến đường liên xóm ở Nam Tuấn đã sử dụng nhiều năm, nay xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khu vực này. Vào mùa mưa, nước tràn mặt đường, nhiều đoạn lồi lõm, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, bà con mong đường sớm được sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Bà Hoàng Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Đông Giang cho rằng, việc triển khai công trình gần đây nhanh hơn trước:

“Là người dân được hưởng lợi từ các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, tôi thấy từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tiến độ triển khai có khác trước và nhanh hơn. Trước đây, từ khâu khảo sát đến thi công thường mất nhiều thời gian, nay các đơn vị thi công có trách nhiệm hơn. Xóm cũng có tổ an ninh tham gia giám sát, bảo vệ công trình. Khi đường được đưa vào sử dụng, người dân sẽ đi lại thuận lợi, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.”- Bà Hoàng Thị Huệ nhận xét.

Tiến độ công trình được người dân quan tâm bởi nhiều tuyến đường liên xóm ở Nam Tuấn đã sử dụng nhiều năm, nay xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khu vực này

Bên cạnh tuyến Phia Tráng - Đông Giang, xã Nam Tuấn còn 8 công trình, dự án đang được triển khai bằng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia như: tuyến đường từ chợ Háng Hóa đến trụ sở UBND xã, tổng mức đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng; cầu Nà Khản ở xóm Hoàng Lạc, hơn 1 tỷ đồng; tuyến Long Khang ở xóm Cốc Lùng, hơn 730 triệu đồng; và Nhà văn hóa xóm Đông Giang, hơn 2,1 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các công trình sẽ bổ sung hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ của một số dự án hiện chưa đảm bảo yêu cầu. Theo ông Tô Vũ Yên, cán bộ Ban quản lý dự án xã Nam Tuấn, một số công trình đã đạt hơn 60% khối lượng, trong khi một số dự án mới đạt khoảng 40-50%, do thiếu vật liệu và nhân công. Xã đang đôn đốc nhà thầu, đồng thời tăng cường giám sát tại công trường:

“Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các dự án để bảo đảm giải ngân. Trong tháng 9, xã đã giải ngân tại 6 công trình, gồm các khoản thanh toán chi phí tư vấn và tạm ứng xây lắp, với tổng số hơn 2,4 tỷ đồng trong kế hoạch vốn hơn 11 tỷ đồng. Xã yêu cầu nhà thầu thường xuyên báo cáo, đồng thời giám sát tại công trường để bảo đảm tiến độ và chất lượng theo thiết kế được duyệt. Các tuyến đường đã xuống cấp, người dân đi lại khó khăn nên những công trình này đáp ứng mong mỏi của bà con. Xã phấn đấu đến hết năm giải ngân trên 95% kế hoạch.”- Ông Tô Vũ Yên khẳng định.

Với mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn trong năm, Nam Tuấn cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động nguồn cung vật liệu và tăng cường giám sát chất lượng từng công trình

Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026–2030, Nam Tuấn vẫn là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Với mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn trong năm, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động nguồn cung vật liệu và tăng cường giám sát chất lượng từng công trình. Với 9 công trình đang được khẩn trương triển khai, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ, mà còn phải nâng cao chất lượng, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng và đáp ứng kỳ vọng của người dân.