Nhiều dự án hạ tầng, sinh kế chậm tiến độ

Trên địa bàn xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng cho nhiều công trình hạ tầng giao thông nông thôn. Tính đến hết tháng 10/2026, công tác giải ngân tại địa phương này đạt hơn 45%. Trong khi các dự án giao thông nông thôn thi công cơ bản thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân thông thương và trao đổi hàng hóa, thì các công trình kè tại xóm Xuân Lộc và Xuân Đại lại chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Ông Vi Thành Công, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà cho biết, thời gian qua, thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 và nguồn kinh phí kéo dài, địa phương thường xuyên trao đổi, bám nắm về tiến độ các công trình, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để kiểm tra, giám sát.

"Với 2 công trình kè trên địa bàn, tiến độ cũng tương đối thấp. Vừa rồi UBND xã đã mời nhà thầu và các đơn vị liên quan để làm thủ tục, cam kết về giải ngân tiến độ cũng như bàn giải pháp để triển khai thực hiện. Hiện tiến độ đã đẩy lên và đã giải ngân hơn 40%. Với các công trình giao thông nông thôn thì tiến độ cơ bản hoàn thành, không có gì vướng mắc, tạo điều kiện cho bà con nhân dân thông thương đi lại, trao đổi hàng hóa. Còn 2 công trình kè thuộc xóm Xuân Lộc, Xuân Đại sẽ góp phần cho bà con ra đồng ruộng được thuận lợi hơn, giúp cho bà con thoát lũ tốt hơn khi mưa đến”, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà thông tin.

Trên địa bàn xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng cho nhiều công trình hạ tầng giao thông nông thôn

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo khối lượng giải ngân theo yêu cầu, UBND xã Trường Hà đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thường xuyên bám sát công trình để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đến đâu thì lập hồ sơ thanh toán đến đó, tuyệt đối không dồn hồ sơ thanh toán vào những ngày cuối năm.

“Với nguồn chương trình MTQG, UBND xã đã giao cho BQL thực hiện 6 công trình, trong đó có 2 kè Xuân Lộc, Xuân Đại nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngoài ra còn 4 đường giao thông nông thôn là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với 2 cái kè thì đẩy nhanh hơn để cố gắng phấn đấu hoàn thành dự án, hoàn thành giải ngân trong năm 2026. Với 4 đường giao thông nông thôn hiện 2 đường đã xong, đang lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán và sẽ xong trong tháng 11, 2 đường còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm 2026”, ông Trần Quốc Hoạt, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng xã Trường Hà cho biết.

Trong khi các dự án giao thông nông thôn thi công cơ bản thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân thông thương và trao đổi hàng hóa, thì các công trình kè thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tại xóm Xuân Lộc và Xuân Đại, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng lại chưa đảm bảo tiến độ đề ra

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 420 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.167 tỷ đồng được giao, đạt hơn 36%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước kéo dài sang năm 2026 đạt hơn 42%, còn nguồn vốn phân bổ mới trong năm 2026 đạt hơn 22%. Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo cuối tháng 10, nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ rệt về tỷ lệ giải ngân như xã Bảo Lâm, Bảo Lạc, Xuân Trường, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Cô Ba hay Lý Quốc…

Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn

Những điểm nghẽn trong giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại Cao Bằng thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục thanh toán hoặc thi công chưa có khối lượng để giải ngân, trong khi một số nhà thầu triển khai chậm tiến độ. Nhiều công trình khác vẫn đang loay hoay ở bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định hoặc lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, các dự án thuộc lĩnh vực hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề hay nhân rộng mô hình phát triển sản xuất phụ thuộc rất lớn vào mùa vụ, nhu cầu thực tế và khả năng đối ứng của người dân, lại phải trải qua nhiều bước rà soát, thẩm định phức tạp nên khó có thể đẩy nhanh tốc độ giải ngân trong thời gian ngắn…

Đến hết tháng 10, toàn tỉnh Cao Bằng đã giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được hơn 420 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.167 tỷ đồng được giao, đạt hơn 36%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước kéo dài sang năm 2026 đạt hơn 42%, còn nguồn vốn phân bổ mới trong năm 2026 đạt hơn 22%

Theo ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, để hoàn thành mục tiêu giải ngân trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thi công theo hình thức cuốn chiếu, đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để bù đắp tiến độ các công trình hạ tầng, thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán đến đâu gọn đến đó, kiên quyết không để dồn hồ sơ vào thời điểm cuối năm.

“Chúng tôi tiếp tục tháo gỡ vướng mắc đối với nguồn vốn sự nghiệp và đặc biệt là công tác hỗ trợ sản xuất, tập trung rà soát chính xác các đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng quy định để đảm bảo triển khai được nguồn vốn này. Chúng tôi cũng tính đến phương án linh hoạt điều chỉnh nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và tham mưu tỉnh điều chuyển nội bộ nguồn vốn từ các cơ quan động dự án không còn đối tượng, các nội dung mà các đơn vị xin trả lại vốn như nguồn vốn đi làm việc ở nước ngoài… để sang thực hiện các nhiệm vụ có tiến độ và có khả năng hấp thụ và giải ngân vốn ngay trong năm. Việc điều chỉnh cũng sẽ phải thực hiện đánh giá dựa trên kỹ năng thực hiện tại các cơ sở để đảm bảo thực hiện giải ngân nguồn vốn đạt đến mức cao nhất và đạt hiệu quả công tác tốt nhất”, ông Nông Thanh Mẫn khẳng định.

Trong giai đoạn nước rút của năm 2026, việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại Cao Bằng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở

Trong giai đoạn nước rút của năm 2026, việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại Cao Bằng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Với việc nhận diện đúng điểm nghẽn cùng phương châm "làm đến đâu, gọn đến đó", chính là chìa khóa giúp địa phương hoàn thành mục tiêu, tạo đà phát triển bền vững cho vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi.