Cao Bằng quyết tâm hoàn thành “Chiến dịch Đông Khê 2026”

Chủ trì cuộc họp chiều 20/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phát động “Chiến dịch Đông Khê 2026”, hoàn thành giai đoạn 1 các tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào dịp 19/5/2026. Thực hiện chỉ đạo này, UBND tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch 85 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ.

Trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương, liên tục; các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục. Khối lượng công việc lớn, tiến độ gấp rút, để tăng tiến độ thi công, Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Trung úy Phan Thanh Vẫn, Trung đội trưởng thông tin phụ trách 1 tổ công tác đang thi công trên tuyến, chia sẻ: “Hiện tại anh em trong đội đang giúp nhà thầu vác sắt lên để làm kè lưới tránh đá sỏi lăn xuống công trường, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Trong quá trình làm anh em đều rất quyết tâm, nhiệt tình và trách nhiệm, mọi đều cố gắng vì xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà đơn vị giao cho. Ở đây thì điều kiện đi lại, ăn uống sẽ khó khăn, vất vả hơn nhưng anh em đều cố gắng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch Đông Khê 2026".

Hiện nay, toàn công trường đang duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, với hơn 1.600 máy móc thiết bị và hơn 250 mũi thi công đồng loạt. Ông Phạm Ngọc Thế, Chỉ huy trưởng mũi thi công số 3, Công ty CTCP Tập đoàn ĐTXD 568 cho biết: Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng hạng mục, xác định rõ đường găng tiến độ, gắn trách nhiệm cụ thể với từng tổ chức, cá nhân.

Trên tuyến thi công đồng loạt tất cả các hạng mục, đào nền đường, đắp nền đường và các hệ thống công trình cũng triển khai đồng loạt. Hiện nay đang bố trí khoảng 100 đầu xe máy thiết bị tập trung thi công 3 ca 4 kíp, phấn đấu đến 19/5 sẽ thông tuyến, trên đoạn tuyến đã triển khai chúng tôi kết hợp thi công luôn song song giai đoạn 2.”

Hiện giai đoạn 1 của dự án đã giải ngân khoảng 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng còn lại vẫn rất lớn, với hơn 50 km đường cần thảm bê tông nhựa và hoàn thiện 62 cầu cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch cho biết, để bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, công tác kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục: “Hiện nay tiến độ dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tương đối tốt, sau khi Thủ tướng phát động chiến dịch 85 ngày đêm thì các lực lượng đều tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay có cả lực lượng quân đội của Quân khu 1 tham gia cùng hỗ trợ cho các đơn vị thi công, tiến độ toàn công trường đăng tăng tốc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra”.

Công trường dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối liên vùng, mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Cao Bằng và các tỉnh khu vực biên giới. Tuyến cao tốc này cũng mở ra cơ hội kết nối giao thương với Trung Quốc và các thị trường rộng lớn hơn.

Trong khí thế thi công khẩn trương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và lực lượng thi công, mục tiêu thông xe giai đoạn 1 của dự án dịp 19/5 đang dần trở thành hiện thực.