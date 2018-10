Cây nếp bè Chợ Gạo nguy cơ bị xóa sổ

Nếp bè Chợ Gạo là loại đặc sản nổi tiếng ở tỉnh Tiền Giang đã xây dựng thương hiệu quốc gia từ nhiều năm qua.

Trước đây, toàn huyện Chợ Gạo có hơn 3.000 ha, trồng tập trung ở các xã phía Tây Kênh Chợ Gạo là: Đăng Hưng Phước, Thanh Bình, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh và Trung Hòa… Tuy nhiên do đầu ra bấp bênh, hiệu quả không cao nên nông dân địa phương chuyển sang trồng bưởi da xanh, dừa xiêm và cây thanh long.

Cây nếp bè Chợ Gạo giảm dần và có nguy cơ "xóa sổ".

Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chợ Gạo, toàn huyện hiện chỉ còn vài chục ha nếp bè, chủ yếu ở xã Thanh Bình. Diện tích cây nếp bè đang giảm dần và có khả năng “xóa sổ” trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo cho biết, địa phương đã chuyển 100% diện tích ruộng trồng nếp bè sang cây thanh long. Người dân chuyển qua cây trồng mới, đạt hiệu quả cao hơn so với trồng cây nếp bè.

“Trước đây, cây nếp bè trồng rất hiệu quả. 5 năm trở lại đây, hiệu quả của cây nếp bè gấp từ 3-5 lần so với cây Thanh long. Do đó, người dân đã chuyển qua trồng cây thanh long. Đầu ra của nếp bè, cách nay 3 năm,giá từ 5000-6.000 đồng/kg. Đối với 1000 m2 trồng, người dân chỉ thu lãi từ 2-3 triệu đồng, so với thanh long thì quá thấp, xuất khẩu cũng chưa ổn định như trái thanh long”, ông Nguyễn Văn Nam cho biết./.

