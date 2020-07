Chàng trai người Mông khởi nghiệp thành công với sắc màu thổ cẩm

Lảo A Củ, Giám đốc công ty TNHH Hmông 4S Việt Nam mới 24 tuổi, đã khiến nhiều người sành sỏi trong làm ăn buôn bán ở thị xã Nghĩa Lộ phải ngạc nhiên vì sự táo bạo, mạnh dạn, hướng khởi nghiệp mới mẻ từ những điều tưởng như đã rất quen thuộc.

Đầu năm 2019, Công ty được thành lập tại tổ dân phố 1, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Hơn 20 lao động thường xuyên làm việc hầu hết là đồng bào Mông đến từ các địa phương như: Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Mỗi ngày tại đây sản xuất ra hàng trăm mét vải và các bộ váy dân tộc Mông rất đẹp mắt. Mặc dù mới xuất hiện nhưng sản phẩm của Công ty đã được đồng bào dân tộc Mông trong khu vực ưa chuộng.

Lảo A Củ cho biết: “Với hoa văn họa tiết, hiện tại em chỉ nghiên cứu một số để phục vụ nhu cầu của bà con. Thời gian tới em sẽ nghiên cứu sâu rộng hơn những nét hoa văn họa tiết mà bà con đồng bào dân tộc Mông đã gìn giữ bao đời nay”.

Lảo A Củ hướng dẫn nhân viên công ty các bước tạo nên sản phẩm chất lượng.

Sinh ra ở quê hương Nậm Có, như nhiều gia đình khác ở huyện nghèo Mù Cang Chải, cuộc sống của gia đình có tới 7 người con luôn chật vật với mưu sinh. Lớn lên trong nghèo khó, nhưng ý chí vươn lên của cậu bé Củ cứ lớn dần theo năm tháng. Năm 2011, được theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Miền Tây tỉnh Yên Bái, Lảo A Củ đã quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình bằng cách thi đỗ vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo học nơi thành phố, chỉ có khoản học phí là được gia đình hỗ trợ, Lảo A Củ đã phải xoay sở đủ việc để có tiền trang trải chi phí cuộc sống. Thế nhưng, đam mê của chàng trai trẻ người Mông đã giúp Lảo A Củ gắn chặt với những công việc làm thêm liên quan đến thời trang.

Bắt đầu là một vị trí đứng máy in cho một cửa hàng. Rồi sau, được sự giúp đỡ của mọi người, Củ đã tự mở một shop in quà tặng. Đam mê, sáng tạo và chăm chỉ làm việc, Lảo A Củ đã không chỉ vun đắp cho mình hoài bão, ước mơ để không chỉ tồn tại ở thành phố mà còn khơi gợi trong anh ý tưởng tự tay mình in ra những tấm vải thổ cẩm mang hoa văn, họa tiết của đồng bào dân tộc Mông.

Câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai trẻ người Mông luôn khiến nhiều người bất ngờ. Vươn lên trong khó khăn, cứ ngỡ, sẽ phải theo học đại học đến cùng, thì Lảo A Củ lại quyết định rẽ ngang khi đang là sinh viên năm 2, để bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Vải thổ cẩm của Công ty được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi màu sắc và họa tiết rất đẹp.

Sau khi nghiên cứu kỹ trang phục truyền thống của đồng bào Mông ở các nhóm: Mông si, Mông lềnh, Mông đen và một số nhóm khác, đầu năm 2019, Lảo A Củ quyết định khởi sự kinh doanh bằng việc thành lập công ty của mình.

Vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu đồng, chủ yếu là để mua máy in, máy ép chuyển nhiệt, máy dập ly, máy may, máy tính ... Lảo A Củ cùng đồng nghiệp say mê nghiên cứu, sáng tạo để vừa kế thừa những nét tinh hoa trong trang phục truyền thống vừa kết hợp với công nghệ hiện đại trong sản xuất và làm tốt khâu thị trường nên sản phẩm của Công ty có nhiều ưu điểm so với hàng may sẵn từ Trung Quốc và các địa phương khác nên nhanh chóng được cộng đồng người Mông đón nhận.

Ở khâu lựa chọn lao động, Củ đặc biệt ưu tiên các bạn là người Mông, vì theo Củ, các bạn ấy rất am hiểu về trang phục truyền thống của dân tộc mình. Hơn nữa, Củ cũng mong muốn tạo công ăn việc làm để thanh niên người Mông có thể thoát ly khỏi mảnh nương, thửa ruộng.

Hờ A Ninh, người bạn thân luôn sát cánh với Củ cho biết: “Công ty mới phát triển nên còn nhiều khó khăn, thiếu rất nhiều thứ... nhưng chúng tôi cùng nhau xây dựng đội ngũ nhân lực, máy móc các loại, để làm sao mọi việc được trôi chảy, phát triển”.

Sau một năm đi vào hoạt động, Công ty của Lảo A Củ hiện đã cơ bản ổn định sản xuất và đầu ra cho sản phẩm. Mặt hàng chủ yếu là các mẫu vải may váy áo và các loại váy may sẵn. Bình quân mỗi tháng, doanh thu của công ty đạt từ 400 - 600 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức thu nhập bình quân từ 3 - 6 triệu đồng/ tháng.

Vàng Thị Mang, một cô gái người Mông đang làm việc tại đây cho biết: “Em làm việc ở Công ty gần một năm rồi. Mức lương của em cũng đảm bảo được cho cuộc sống. Em mong Công ty sẽ ngày càng phát triển, tạo được nhiều công ăn việc làm cho con em đồng bào dân tộc Mông”.

Con đường lập nghiệp của Lảo A Củ vẫn còn dài phía trước với không ít khó khăn nhưng cũng nhiều cơ hội đang mở ra với nhiều thử thách. Một thanh niên dám nghĩ, dám làm như Lảo A Củ chắc hẳn sẽ biết cách vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ để thành công. Từ đó trở thành một tấm gương về lập thân, lập nghiệp cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.